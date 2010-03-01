استقرار 100 اکیپ راهنمایی و رانندگی مازندران در تعطیلات نوروزی

سرهنگ رمضان علی سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: در این طرح ترافیکی100 اکیپ خودرویی و موتوری با تمام تجهیزات در150 نقطه حادثه خیز با آمادگی کامل مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه طرح ترافیکی نوروز89 تا 25 فروردین ادامه دارد، افزود: این طرح همه ساله طی دستورالعملی همزمان با سراسر کشور جهت برقراری نظم در ترافیک به اجرا در می آید.

وی مهمترین مشکل ترافیکی شهرها را در غرب مازندران دانست و تصریح کرد: توجه راهنمایی ورانندگی استان در بخش کنترل ترافیک در شهرهای غرب استان می باشد به طوریکه بیشترین نیروهای کمکی راهور استان در شهرهای غرب مازندران استقرار پیدا می کنند.

سوادکوهی مهمترین علت مشکل ترافیکی در غرب مازندران را نامناسب بودن زیرساختهای شهرهای این منطقه اعلام کرد.

وی تاکید کرد: مسئولان شهری به ویژه شهرداری ها باید در این فرصت باقیمانده تا پایان سال نسبت به بازسازی و ترمیم جاده های شهری و تسریع در اصلاح هندسی تلاش جدی کنند تا بتوانیم میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی باشیم.

رئیس پلیس راهور مازندران بیان داشت: نبود کمربندی در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای غرب مازندران از مهمترین مشکلات ترافیکی استان می باشد که موجبات ناراحتی شهروندان این منطقه را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از تلاشها وزحمات خبرنگاران این حوزه تعامل راهنمایی ورانندگی با رسانه ها را بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: این همکاری و تعامل در بخش اطلاح رسانی جهت تحقق اهداف پلیس راهور کمک می کند.