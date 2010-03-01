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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

پنج نمایشگاه فروش بهاره کالا در گلستان برپا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا به مناسبت فرارسیدن سال نو در پنج شهرستان استان دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این نمایشگاهها در شهرستانهای گرگان، گنبد، علی آباد کتول، مینودشت و کلاله از 15 تا 24 اسفندماه دایر می شود.

وی اظهار داشت: 450 غرفه محصولات مختلف در این نمایشگاهها برپا می شود و محصولات عرضه شده بین 20 تا 50 درصد نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح سایت نمایشگاه بین المللی در گرگان، نوید خوبی است که نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم را در دومقطع پائیز و بهار اجرا کنیم.

کهنسال بیان داشت: در شهرهای دیگر، جشنواره صنفی برپا می شود که در آن اقلامی مانند روغن، برنج، گوشت قرمز، مرغ، میوه و مرکبات عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن سالن مناسب، در دیگر شهرستانها، نمایشگاه عرصه و فروش مستقیم کالا برپا نمی شود.

وی یادآورشد: برپایی نمایشگاه می تواند در تنظیم و کنترل بازار نقش موثری داشته باشد و واحدهای صنفی باید کالاهای مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کنند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاهها اگر کالاها از نظر کیفیت و قیمت مشکلی داشته باشند، با فروشندگان و واحدهای صنفی متخلف برخورد می شود.

کهنسال یادآورشد: با پایان یافتن نمایشگاهها، برخی فروشگاهها به عنوان فروشگاههای منتخب انتخاب می شوند و بای ایجاد هماهنگیهای لازم، در زمینه توزیع و فروش مستقیم اقدام می شود.

وی به طرح کشیک نوروزی واحدهای صنفی در استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون 700 واحد صنفی شامل، خبازی،آپاراتی، رستوران و ... به عنوان کشیک در نظر گرفته شد.

کد مطلب 1043658

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