پنج نمایشگاه فروش بهاره کالا در گلستان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این نمایشگاهها در شهرستانهای گرگان، گنبد، علی آباد کتول، مینودشت و کلاله از 15 تا 24 اسفندماه دایر می شود.

وی اظهار داشت: 450 غرفه محصولات مختلف در این نمایشگاهها برپا می شود و محصولات عرضه شده بین 20 تا 50 درصد نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح سایت نمایشگاه بین المللی در گرگان، نوید خوبی است که نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم را در دومقطع پائیز و بهار اجرا کنیم.

کهنسال بیان داشت: در شهرهای دیگر، جشنواره صنفی برپا می شود که در آن اقلامی مانند روغن، برنج، گوشت قرمز، مرغ، میوه و مرکبات عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن سالن مناسب، در دیگر شهرستانها، نمایشگاه عرصه و فروش مستقیم کالا برپا نمی شود.

وی یادآورشد: برپایی نمایشگاه می تواند در تنظیم و کنترل بازار نقش موثری داشته باشد و واحدهای صنفی باید کالاهای مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کنند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاهها اگر کالاها از نظر کیفیت و قیمت مشکلی داشته باشند، با فروشندگان و واحدهای صنفی متخلف برخورد می شود.

کهنسال یادآورشد: با پایان یافتن نمایشگاهها، برخی فروشگاهها به عنوان فروشگاههای منتخب انتخاب می شوند و بای ایجاد هماهنگیهای لازم، در زمینه توزیع و فروش مستقیم اقدام می شود.

وی به طرح کشیک نوروزی واحدهای صنفی در استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون 700 واحد صنفی شامل، خبازی،آپاراتی، رستوران و ... به عنوان کشیک در نظر گرفته شد.