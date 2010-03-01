265 هزار عدد مواد محترقه در شهرستان اسلامشهر کشف شد

سرهنگ احمد میری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به نزدیکی چهارشنبه آخر سال در راستای برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه و جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان این مواد، طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق مواد محترقه همزمان با اعلام مرکز پلیس استان تهران در شهرستان اسلامشهر نیز به اجرا گذاشته شد و با بکارگیری امکانات پلیسی در تمامی مسیرهای ورودی ایستگاه های ایست و بازرسی استقرار یافتند و خودروهای مشکوک به حمل مواد آتش زا مورد کنترل قرار می گیرند.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران گشت یگان امداد حین انجام وظیفه در بلوار برندسیفی به یک دستگاه خودرو با دو نفر سرنشین مظنون و آنرا متوقف کردند، در بازرسی از خودرو مقادیر قابل توجهی مواد محترقه خارجی قاچاق کشف و راننده و سرنشین جهت بررسیهای بیشتر به پلیس آگاهی انتقال یافتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بازجوئی از متهمان دستگیر شده به نامهای "محمد رضا - م" و "رضا - و" مشخص شد مواد مکشوفه را از تهران خریداری کرده و قصد داشتند آنها را در سطح شهرستان توزیع کنند.

میری بیان داشت: در ادامه پیگیریها، با هماهنگی مراجع قضایی منزل متهم ردیف اول مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد شش هزار عدد مواد محترقه دیگر کشف شد که در مجموع مواد محترقه مکشوفه به بیش از 265هزار عدد رسید.

رئیس پلیس شهرستان اسلامشهر با اشاره به این که پرونده متشکله به همراه متهمان به مراجع قضایی ارسال شده و قرارهای قانونی برای آنها صادر شده، گفت: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

میری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شهروندان مراسم چهارشنبه آخر سال را به خوبی اجرا کردند و با توجه به هشدارهای پلیس و مسولان ذیربط سعی می کنند از بروز هر گونه حوادث احتمالی جلوگیری کنند، توصیه کرد: با توجه به اینکه مواد محترقه و یا ترقه ها ترکیبی از مواد حساس شیمیایی هستند و در اثر جابجایی، حمل و حرارت اندک خود به خود فعال و منفجر می شوند، خانواده ها مراقب استفاده فرزندانشان از وسایل محترقه خطرناک و غیراستاندارد باشند، زیرا جان فرزندانشان را به خطر می اندازد.