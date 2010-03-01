سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریال در بخش حمل و نقل خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد و حدتی فرد ظهر دوشنبه در جمع مدیران حمل و نقل استان، به عملکرد این سازمان در چهار سال گذشته اشاره کرد و افزود: طی این مدت در بخش حمل و نقل استان، دو هزار و 66 میلیارد ریال سرمایه گذاری و همچنین پنج هزار و 23 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است.

وی بر اجرای دقیق منویات دولت در بخش اقتصاد و سرمایه ‌گذاری تاکید کرد و بیان داشت: این استان در جذب سرمایه گذاران حمل و نقلی تا کنون جزو استانهای موفق کشور بوده است.

وحدتی فرد در تشریح موفقیت های بدست آمده در سرمایه گذاری بخش حمل و نقل استان، تعداد شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر و نمایندگی های آنها را در سال 1384 تعداد 60 شرکت و نمایندگی، تعداد پایانه های بار و مسافر را چهار پایانه، تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی را یک مجتمع و تعداد سواری های کرایه را 13 دستگاه ذکر کرد.

به گفته وی همچنین تعداد ناوگان باری یک هزار و 608 دستگاه تعداد ناوگان مسافری 321 دستگاه ، تعداد رانندگان مسافر 890 نفر و تعداد رانندگان باری دو هزار و 601 نفر بوده است.

وی ادامه داد: این آمار در حال حاضر به 82 شرکت و نمایندگی، پنج پایانه، 10 مجتمع، 228 سواری کرایه، سه هزار و 128 دستگاه ناوگان باری، 792 دستگاه ناوگان مسافری، یک هزار و 834 راننده مسافری و پنج هزار و 396 راننده باری رسیده است.

وحدتی فرد هفت پارک ترافیک، آموزش 15 هزار و 815 نفرساعت دست اندرکاران حمل و نقل استان و دانش آموزان مدارس حاشیه راهها را از فعالیت های این نهاد در راستای سرمایه گذاری و اشتغال استان برشمرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در پایان به خدمت رسانی پتانسیل حمل و نقل استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته حدود دو هزار و 400 تن کالا و دو هزار و 71 نفر مسافر توسط این اداره کل جابجا شده است.