یک میلیون نهال در هفته منابع طبیعی در استان مرکزی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس مظفری ظهر دوشنبه در آستانه فرا رسیدن هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این نهال ها در یازده گونه سازگار با شرایط اب و هوایی استان مرکزی آماده توزیع بین مردم، سازمانها و متقاضیان است.

وی گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی ، 20 طرح آبخیزداری، پارکهای جنگلی و ترویج و فرهنگ سازی با اعتبار 13میلیارد و 240 میلیون ریال از محل اعتبارات خشکسالی در استان مرکزی آغاز می شود.

مظفری بهره برداری از 170 هکتار توسعه جنگل کاری مثمر و غیرمثمر، نگهداری از یکهزار و 450 هکتار دخیره گاه جنگلی دست کاشت، چهار هزار هکتار عملیات یونجه کاری و تولید علوفه دام ، تولید 46 تن بذر مرتعی، راه اندازی 41 طرح مکانیکی در آبخیزداری و خلع ید 680 هزار هکتار اراضی ملی را از طرح های هفته منابع طبیعی امسال عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی به صدا درآمدن زنگ منابع طبیعی مدارس استان، برگزاری مراسم درختکاری در مناطق مختلف، برپایی جشنواره نقاشی دانش آموزان ابتدایی، فرهنگ سازی نهضت منابع طبیعی در یکصد مدرسه، اعطای نشان به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، قدردانی از همیاران طبیعت، توزیع 40هزار نسخه اقلام تبلیغی و برنامه طبیعت گردی با همکاری تشکل های زیست محیطی استان مرکزی را از برنامه های تدارک شده برای این هفته عنوان کرد.

مظفری گفت: در هفته منابع طبیعی در 60 مرکز دهستان استان مرکزی، مراسم کاشت درخت با حضور اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، دامداران و بهره برداران از منابع طبیعی انجام می شود.

وی افزود: برای نخستین بار در استان مرکزی کمیته نظارت بر کاشت و نگهداری نهال تشکیل شده که مسئولیت آن با دفتر فنی استانداری است تشکیل شده است.

وی گفت: با تعهد دستگاهها ی دولتی و شهرداری های استان مرکزی 800 هکتار از عرصه های طبیعی این استان در قالب طرح نهضت سبز درختکاری می شود.

مظفری توضیح داد: حدود 120 هکتار از عرصه های پیش بینی شده برای درختکاری در مناطق روستایی، 200 هکتار در مکان های تحت مدیریت شهرداریها و بقیه با همکاری دستگاه های اجرایی است.