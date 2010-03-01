وحدت مهمترین پشتوانه برای اجرای عدالت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در همایش ملی سیره علوی در محل دانشگاه لرستان اظهار داشت: مهم ترین شعار و هدف حضرت علی(ع) در طول زندگی خود مسئله وحدت و عدالت می باشد.

وی با بیان اینکه حضرت علی همیشه راه حل تمام مشکلات جامعه را حفظ وحدت و برقراری عدالت می داند، خاطر نشان کرد: اگر اختلاف و ظلم در جامعه به وجود آید درآن صورت است که تمام زشتی ها و پلیدی ها در جامعه رواج پیدا می کند.

عدالت تنها در سایه وحدت محقق می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در دیدگاه حضرت علی (ع) عدالت تنها در سایه وحدت به وجود می آید، یادآور شد: وحدت مهم ترین پشتوانه برای اجرای عدالت در جامعه می باشد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حضرت علی مظهر و نماد وحدت در اسلام است، خاطر نشان کرد: حضرت علی مجسمه وحدت و عدالت در جامعه انسانی می باشد.

وی با اشاره به اینکه همواره سیاست و سفارش حضرت علی بر حفظ وحدت و برقراری عدالت بوده است، عنوان کرد: این امام بزرگوار فتنه را مهم ترین مانع در برقراری عدالت می داند و راه برطرف کردن فتنه را تنها در حفظ وحدت ارزیابی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد کشتی نجات برای اسلام را همان وحدتی دانست که حضرت علی(ع) راهبرد آن است و بیان داشت: حضرت علی(ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) با حفظ وحدت میان مسلمانان، اسلام نوپا را حفظ و نگهداری کرد.

پیشرفت جامعه از اثرات مهم حفظ وحدت و برقراری عدالت است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز ضروری ترین مسئله برای نظام مقدس اسلامی ایران حفظ وحدت است، خاطر نشان کرد: ملت ایران نباید اجازه بدهند که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با رخنه در میان صفوف آنها اصل نظام را از بین ببرند.

وی با اشاره به آثار وحدت وبرقراری عدالت در جامعه عنوان کرد: یکی از آثار وحدت و برقراری عدالت در جامعه لطف الهی و فیض الهی است که شامل حال کل جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه یکی دیگر از آثار مهم وحدت و عدالت در جامعه ایجاد آرامش و آسایش برای مردم است، یادآور شد: پیشرفت و تعالی در جامعه یکی دیگر از اثرات مهم حفظ وحدت و برقراری عدالت می باشد.

حجت الاسلام میر عمادی یادآور شد: احیای ارزشها و از بین رفتن ضد ارزشها تنها در سایه حفظ وحدت و برقراری عدالت در جامعه است.