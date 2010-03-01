سرانه فضای سبز بوشهر استاندارد شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله اسدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم هفته درختکاری در پارک هلالی بوشهر افزود: امیدواریم روند ایجاد فضای سبز در شهر تداوم یافته و برای این منظور به کمک شرکت ها و ادارات استان نیز نیازمندیم .

وی اظهار داشت: یکی از نیازهای امروزه جامعه شهرنشینی افزایش سرانه فضای سبز و محیط های آرام همچون پارک ها و فضاهای جانبی آن است.

عضو سه دوره شورای اسلامی شهر بوشهر با تشکر از شرکت گاز استان جهت ایجاد پارک هلالی گفت: امیدواریم همکاری این شرکت با شهرداری بیش از پیش تداوم یابد .

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیز با تشکر از شرکت گاز استان گفت: به جهت استقرار ایستگاه تقویت فشار شرکت گاز استان در مجاورت پارک هلالی، این شرکت متعهد شده تا در ایجاد فضای سبز و رفع برخی نواقص این پارک با شهرداری همکاری کند .

مهندس ایرج مشایخ افزود: این نواقص شامل کاشت نهال، نیمکت، میز شطرنج، و احداث سردر پارک جهت ایجاد مبلمانی مناسب و شایسته است .

وی با بیان این که شرکت گاز استان در خصوص خرید لوازم بازی و اهداء آن به شهرداری وعده هایی داده است، ابراز امیدواری کرد با همکاری این شرکت بتوان فضای مناسبی برای شهروندان این منطقه ایجاد کرد .

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با اشاره به مساحت 4هزار متر مربعی پارک هلالی گفت: به زودی این پارک از مبلمانی زیبا و شایسته برخوردار خواهد شد .