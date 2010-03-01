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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

سرانه فضای سبز بوشهر استاندارد شود

سرانه فضای سبز بوشهر استاندارد شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: باید با ایجاد پارک و بوستان علاوه بر ایجاد محل های تفرجگاهی و تفریحی برای شهروندان بوشهری سرانه فضای سبز این شهر را به استانداردها نزدیک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله اسدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم هفته درختکاری در پارک هلالی بوشهر افزود: امیدواریم روند ایجاد فضای سبز در شهر تداوم یافته و برای این منظور به کمک شرکت ها و ادارات استان نیز نیازمندیم.

وی اظهار داشت: یکی از نیازهای امروزه جامعه شهرنشینی افزایش سرانه فضای سبز و محیط های آرام همچون پارک ها و فضاهای جانبی آن است.

عضو سه دوره شورای اسلامی شهر بوشهر با تشکر از شرکت گاز استان جهت ایجاد پارک هلالی گفت: امیدواریم همکاری این شرکت با شهرداری بیش از پیش تداوم یابد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیز با تشکر از شرکت گاز استان گفت: به جهت استقرار ایستگاه تقویت فشار شرکت گاز استان در مجاورت پارک هلالی، این شرکت متعهد شده تا در ایجاد فضای سبز و رفع برخی نواقص این پارک با شهرداری همکاری کند.

مهندس ایرج مشایخ افزود: این نواقص شامل کاشت نهال، نیمکت، میز شطرنج، و احداث سردر پارک جهت ایجاد مبلمانی مناسب و شایسته است.

وی با بیان این که شرکت گاز استان در خصوص خرید لوازم بازی و اهداء آن به شهرداری وعده هایی داده است، ابراز امیدواری کرد با همکاری این شرکت بتوان فضای مناسبی برای شهروندان این منطقه ایجاد کرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با اشاره به مساحت 4هزار متر مربعی پارک هلالی گفت: به زودی این پارک از مبلمانی زیبا و شایسته برخوردار خواهد شد.

در پایان این مراسم و به پاس گرامیداشت هفته درختکاری، نهال هایی توسط اعضاء شورای اسلامی شهر، مسئولین شهرداری و شرکت گاز استان در این پارک غرس شد.

کد مطلب 1043668

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