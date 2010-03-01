300 نمازخانه باید در مدارس همدان ساخته شود

عباس تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه استان همدان دارای سه هزار نمازخانه در سطح مدارس روستاها و شهرهاست، اظهار داشت: با ساخت ۳۰۰ نمازخانه در سال های آینده، مشکل کمبود نمازخانه های مدارس استان همدان حل می شود.

تجری اعتبار مورد نیاز برای ساخت هر نمازخانه در مدارس استان همدان را ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: در سال آینده 20 نمازخانه در مدارس این استان ساخته می شود.

وی گفت: با افزایش ۲۰ نمازخانه کاملا مجهز در سال آینده، تعداد نمازخانه های مدارس استان همدان به بیش از هزار و 200 نمازخانه خواهد رسید.

رئیس دار القرآن سازمان آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: ۹۰ درصد نمازخانه های مدارس استان همدان به صورت کامل، مجهز شده اند که در طول سال جاری، ۸۰ مدرسه مجهز به فرش سجاده ای به همراه امکاناتی نظیر محراب، جا مهری و غیره شده اند.

تجری هدف از ساخت و مجهز نمودن این نمازخانه ها را، ایجاد فضایی در شان جایگاه نماز و ایجاد رغبت بیشتر دانش آموزان به نماز عنوان کرد.