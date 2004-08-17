كرزاي : براي پيروزي در انتخابات با رقبا وارد معامله نخواهم شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فايننشال تايمز ، حامد كرزاي رئيس دولت موقت افغانستان در گفتگو با اين روزنامه انگليسي گفت كه هيچ قراردادي با رقيبان سياسي خود كه رياست وي را در انتخابات اكتبر مورد چالش قراردهد ، نخواهد بست .

وي گفت : برنامه كار شخصي در دولت من نخواهد بود . گفتني است كرزاي با 17 رقيب ديگر در انتخابات 9 اكتبر شركت خواهد كرد .

كرزاي كه از اكثريت پشتون است از زمان برگزاري كنفرانس بن در سال 2001 رياست دولت موقت افغانستان را به عهده گرفته است و اين اولين مصاحبه كرزاي از زمان اعلام كانديداتوري خود ازسه هفته پيش است .

وي باابراز اميدواري براي پيروزي در انتخابات اكتبرگفت براي اين مسئله تلاش خواهد كرد.كرزاي در پايان افزود عجله اي براي آغاز مبارزه انتخاباتي ندارد .

لازم به ذكر است افغانستان براي اولين بار پس از سقوط حكومت طالبان براي برقراري دمكراسي و دولت جديد در اكتبر سال جاري شاهد برگزاري انتخابات خواهد بود اما گمان مي رود براي تحقق چنين امري راهي دشوار پيش رو داشته باشد .

حدود 9 ميليون نفر از جمعيت افغانستان داراي شرايط شركت در انتخابات رياست جمهوري هستند تا از ميان 23 كانديداي مورد نظر يك نفر را بعنوان رئيس جمهوري اين كشور انتخاب نمايند . بيان اين نكته ضرورت دارد كه تامين امنيت و ثبات در افغانستان با توجه به نزديكي زمان برگزاري انتخابات يكي از عواملي است كه نه تنها نظر مردم اين كشور بلكه اذهان عمومي جامعه بين المللي را به خود معطوف داشته است

برخي مقامات افغان در خصوص مسائل امنيتي ابرازنگراني كرده ومعتقدند كه سياستهاي جديد امنيتي هنوز ريشه اي و عميق نيستند و همين امر سبب نگراني مقامات اين كشور را فراهم مي كند .

بيان اين نكته را نبايد فراموش كرد كه برگزاري انتخابات در افغانستان بعنوان اولين و مهمترين گام در خصوص برقراري يك دولت جديد و مستقل براي دستيابي به ثبات و صلح و تسريع در بازسازي اين كشور بشمار مي آيد . با توجه به چنين امري نقش مردم افغانستان بيش از پيش نمايان مي شود ، آنها مي توانند در ايجاد برخي شرايط لازم براي تحقق اهداف مقامات اين كشور اقدامات مهمي انجام دهند .