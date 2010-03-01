ایجاد بازار مشترک کشورهای اسلامی موجب کاهش قیمتها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور در پنجمین نشست گروه کاری همکاری های صنعتی کشورهای عضو دی هشت تاکید کرد: قطعا کشورهای استکباری ودشمنان خواهان اتحاد کشورهای اسلامی نخواهند بود ولی این اجلاس و استمرار آن می تواند در مبارزه با فشارهای دشمنان در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی وتجاری اثرگذار باشد .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی می تواند در برون رفت از مشکلات بوجود آمده در اثر بحران اقتصاد جهانی موثر باشد .

ارسلان فتحی پور افزود: همکاری های کشورهای اسلامی در توسعه روابط آنها در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تجاری نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

فتحی پور با توجه به تحریم های استکبار جهانی و دخالت های آنها در موضوعات مختلف کشورها، ادامه داد: تصمیم گیری و سیاستگذاری های صورت گرفته در این اجلاس ها در رسیدن به اهداف مشترک برای دستیابی به راه حل های شکوفایی اقتصادی این کشورها موثر است .

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس افزود: اتحاد میان کشورها موجب خواهد شد تا دیگر کشورها بالاجبار ارتباط خود را با این کشورها بمنظور بهره مندی از فضای اقتصادی، تجاری و صنعتی بوجود آمده بیشتر کنند .

فتحی پور اظهار داشت: از آنجا که استکبار جهانی همواره با شیطنت های خود به دنبال ایجاد اخلال در کشورهای مختلف است، برگزاری چنین اجلاسی می تواند در شناساندن نقاط قوت دیگر کشورها به یکدیگر اثرات مثبتی داشته باشد.

پنجمین نشست گروه کاری همکاری های صنعتی کشورهای عضو دی هشت هشتم دی ماه روز یکشنبه با سخنان وزیر صنایع و معادن در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد .