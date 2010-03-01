تاثیر دیپلماسی عمومی در ممارست و برنامه ریزی منسجم است

کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه دیپلماسی عمومی گفت: جمهوری اسلامی مولفه های بسیاری را برای معرفی خود به مردم جهان داشته و به نظر می رسد در صورت پیگیری این نوع از دیپلماسی توفیقات بسیاری در جذب مردم نقاط مختلف جهان عاید کشورمان بشود.

وی سیاست دولت هفتم و هشتم را در تنش زدایی قابل انتقاد دانست و گفت: این سیاست باعث شده بود که ما در موضع دفاعی قرار بگیریم ولی بالطبع دیپلماسی عمومی در دولت نهم و دهم موجب خروج کشور از دیپلماسی انفعالی بوده است.

کرمی راد با بیان اینکه بیداری ملت ها برای ما از همه چیز مهمتر است، اظهار داشت: امروزه دیگر ملت ها نسبت به قلدر مابی، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم از سوی برخی قدرت های فرامنطقه ای شک ندارند ولی این امر را بسیاری از دولتمردان به خاطر روحیه وابستگیشان نمی پذیرند و همین موضوع می تواند زمینه مناسبی برای ظهور اندیشه های ضد استعماری جمهوری اسلامی ایران شود.

وی در پایان دیپلماسی عمومی را ابزار مناسبی در جهت تنویر افکار عمومی در جهان دانست وگفت: جمهوری اسلامی بدین وسیله می تواند دروغ پردازی های نظام سلطه را فاش کرده و نقش نمایندگان جمهوری اسلامی و سفرا در کشورهای دیگر برای دیپلماسی عمومی مهمترین نقش است.