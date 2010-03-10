خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و ادب: کتاب "جامعه شناسی خبر" آستانه برخورد خبر و مخاطب را نشانه گرفته‌ است و بر اساس نظریه گروه گلاسکو بر غیرطبیعی بودن پدیده خبر تأکید می‌کند.

آرای گروه گلاسکو در مورد نحوه برخورد رسانه‌ها با مخاطبان تا حدودی شبیه نظر مارشال مک‌لوهان محقق کانادایی است که معتقد است رسانه‌ها با داده‌ها به ماساژ مخاطبان می‌پردازند و پیامهای رسانه‌ای بی‌آنکه آستانه حسی مخاطبان را تحریک کنند و وارد ذهن آنها می‌شوند.

اگر جامعه‌شناسی خبر را بر اساس سه رویکرد متعارف یعنی نگرش اقتصاد سیاسی، سازمان اجتماعی و فرهنگ‌شناسی (مخاطب سنجی) به حساب آوریم می‌توان گفت دو وجه اخیر در کتاب "جامعه‌شناسی خبر" پر رنگتر دیده‌ شده ‌است.

این کتاب با ارائه نظریه‌های گوناگون علمی به طور هدفمند توانسته ‌است نظریه‌ها و روشهای تحقیق در علوم اجتماعی را در ارتباط با تاثیر پیام جایگزین حدس و گمان کند.

با توجه به تجربه و دانش نویسندگان این کتاب "جامعه شناسی خبر" توانسته ‌است میان حوزه عملی و تئوری دانشگاهی در زمینه مرتبط خود پیوندی اصولی برقرار کند و همه ابعاد خبر را به لحاظ کارکرد و تاثیرگذاری مورد توجه قرار دهد.

کتاب "جامعه‌شناسی خبر" از پنج فصل با عنوانهای زندگی اجتماعی متن، ارتباط و خبر، ساختار رقابت در بازار خبر، تکنولوژیهای ارتباطی و رسانه‌ها و خبر در وب تشکیل شده ‌است.