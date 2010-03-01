باران بار دیگر ارتباط بین دو سمت رودخانه ملنتی را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به دلیل بارش تگرگ و باران در شهرستان جیرفت به خصوص در بالا دست رودخانه ملنتی این رودخانه از شامگاه گذشته برای سومین بار طی ماه اخیر و چندمین بار در شش ماه گذشته طغیان کرد و ارتباط بین دو سمت رودخانه ملنتی که بافت جدید و قدیم شهر را از هم جدا می کند مختل شد و موجب بروز ساعتهای ترافیک بر روی تنها پل رودخانه ملنتی شد.

شدت سیل شامگاه گذشته و روز جاری در این رودخانه موجب شد مجددا پنج گذرگاه این پل بسته شود و خسارت مجدد به این گذرگاهها که از بستر رودخانه می گذرند وارد شود.

بر اثر وقوع سیل در جیرفت سه خودرو نیز طعمه سیلاب شدند، یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی سواری در یکی از گذرگاههای پل ملنتی دچار سیلاب شد و همچنین در روستای دشت کوچ نیز یک دستگاه وانت در محاصره سیل قرار گرفت که سرنشینان این خودروها با اقدام به موقع مردم نجات یافتند.

رودخانه ملنتی طی سالهای اخیر موجب غرق هشت نفر در سیلاب شده است و به دلیل طغیانهای پی درپی ماههای اخیر مشکلات فراوانی را برای مردم شهر جیرفت ایجاد کرده است.

عکس تزئینی است

احداث پل دوم روی رودخانه سیلابی ملنتی تنها راه حل این مشکل است که بارها به مسئولان در خبرگزاری مهر در این خصوص هشدار داده شده است.

رودخانه دوم شهر جیرفت به نام هلیل رود که مهمترین رودخانه دائمی جنوبشرق کشور نیز محسوب می شود نیز دارای تنها یک پل می باشد که برای حل این مشکل در دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان مصوبه ای درخصوص احداث پل دوم نیز تصویب شد که با گذشته حدود یک سال هیچ اقدام قابل ذکری در این خصوص انجام نشده است.

بروز سیل شامگاه گذشته و بارش تگرگ خسارات بسیاری در بخش کشاورزی نیز وارد کرده است.

استحصال آبهای سطحی و مهار سیلابها و ذخیره آب برای استفاده در بخش کشاورزی بخصوص در شهرستان جیرفت و کهنوج که مهمترین شغل مردم نیز کشاورزی می باشد برای رفع مشکل بروز سیلهای پی در پی حائز اهمیت است.

همچنین ساخت غیر اصولی پل سمیه روی رودخانه درون شهری کهنوج در سیلابهای ماههای اخیر نیز چندین بار موجب سد شدن راه سیلاب و ورود گل و لای به درون شهر و آب گرفتگی صدها خانه شده است.

