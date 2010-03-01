توسعه گردشگری جنگ ارزشهای معنوی را منتقل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید کاروان مدیران از مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس گفت: یاد بزرگانی که سالها در این مناطق از خاک میهن دفاع نمودند، همواره زنده و جاودان است اما لازم است هم افرادی که فضای جنگ را درک کرده اند و هم نسل های جدید که فقط خاطرات این سالها را شنیدند، به دیدار مناطق عملیاتی بیایند و یاد آن روزگاران را زنده نگاه دارند.

محمدی افزود: هیچ کدام از فرزندان ایران از یاد نمی برند که خون چه جوانانی دشتهای وسیع را آبیاری کرده است و روایت این جانفشانی ها کمترین کاری است که در این روزگار می توانیم نسبت به آن دریا دلان انجام دهیم.

به گفته دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان، با توجه به وقوع جنگ های مختلف در سطح جهان و باقی ماندن آثار و بقایایی از آنها، لزوم آشنایی مردم و به خصوص نسل جوان با این ارزشها شدت یافته است و به همین منظور، بخشی به عنوان گردشگری جنگ در حال رشد و توسعه می باشد.

وی تصریح نمود: در کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان نیز اقداماتی در جهت ساماندهی و افزایش حضور مردم و گردشگران در مناطق جنگی کشورشان صورت گرفته است.

محمدی با اشاره به مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب کشور که یادگار هزاران لاله خونین کفن میهن است، رشد و افزایش حضور مردم و گردشگران را در این مناطق برای آشنایی با اتفاقات این مناطق در سالهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ شهادت مهم و موثر دانست.

گفتنی است در اقدامی ابتکاری، برای نخستین بار مدیران ارشد سازمان ها و ادارات دولتی آذربایجان شرقی در قالب کاروان راهیان نور در حال بازدید از مناطق عملیاتی جنوب هستند.