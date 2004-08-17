مشاركت بخش خصوصي در انبوه سازي نياز به روش هاي تشويقي دارد

يك كارشناس مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه حجم بالايي از سرمايه گذاري در بخش مسكن توسط بخش خصوصي انجام مي شود، لزوم توجه مسئولان به اهرمهاي حمايتي براي تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي در انبوه سازي ضروري است .

عليرضا شاكري تصريح كرد: اجراي سياستهاي تشويقي در قالب اعطاي تسهيلات ويژه به انبوه سازان، كاهش نرخ بهره بانكها، افزايش ميزان تسهيلات بانكي، برخورداري ازمزايا و تسهيلات حقوقي و اداري و تدوين قوانين تسهيل كننده براي انبوه سازان از مهمترين روشهاي اجرايي براي حمايت از انبوه سازي بخش خصوصي است.

وي، با اشاره به رشد ميزان پروانه هاي صادر شده براي انبوه سازي طي چهارسال گذشته گفت: رشد حدود 22درصدي پروانه هاي صادر شده براي انبوه سازي طي چهار سال گذشته نشان از تغييرسياست مسئولان گذاران بخش مسكن ازساخت و ساز سنتي به سمت انبوه سازي دارد.