سرانجام لایحه خدمات رسانی/ استفاده 5/2 درصدی از سهیمه دانشجویی ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری پنجمین نشست مجلس ایثارگران کشور که در سالروز افتتاح این مجلس در 13 و 14 اسفندماه سال جاری برگزار می شود، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر جلال رحیمی رئیس مجلس ایثارگران کشور طی نشستی خبری به تشریح اهداف و دستاوردهای این مجلس در طول یک سال اخیر پرداختند.

سردار محسن انصاری، مجلس ایثارگران را از طرحهای نوآورانه بنیاد شهید در سال نوآوری و شکوفایی خواند و گفت: برای بهره مندی از ظرفیت بزرگ ایثارگران در کشور در سال 86 طرح مجلس ایثارگران کشور طراحی و طی دو مرحله انتخابات در میان جامعه ایثارگر از جمع معتمدین معین نمایندگانی انتخاب شدند و اولین جلسه این مجلس در اسفند 87 برگزار شد.

مشارکت ایثارگران در عرصه تصمیم گیری هدف اصلی تشکیل مجلس ایثارگران

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ما ایثارگران را با توانایی بالایی که دارند در عرصه تصمیم سازی کشور وارد کردیم، افزود: استمرار فعالیت، فراگیری و واقعیت اجتماعی داشتن سه شرط یک موضوع اجتماعی است که در مجلس ایثارگران کشور این سه معیار محقق شده است.

وی از برگزاری انتخابات مجلس ایثارگران کشور در نیمه دوم سال 89 خبر داد و گفت: این مجلس در واقع می تواند با ساماندهی شبکه های اجتماعی ایثارگران در جنگ نرم مقابله کند. اگر وظیفه اولیه ایثارگران مقابله با تهدیدات نظامی بود امروزه در صحنه جهاد علمی نیز ایثارگران حضور دارند.

سردار انصاری با برشمردن دستاوردهای یک ساله مجلس ایثاگران کشور گفت: استمرار و حیات مجلس ایثارگران که تضمین شده است اصلا به بنیاد شهید ربطی ندارد و نمایندگان این مجلس مخلصانه و بیش از تصور فعالیت کردند و افق فعالیت مجلس برای آینده روشن و مشخص است.

وی تشکیل مجلس ایثارگران را توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خواند و گفت: افزایش مزیت انسجام جامعه ایثارگر خود نمونه ای از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

ایجاد شهرکی که منجر به انزوا و جداسازی جانبازان از جامعه شود به مصلحت نیست

قائم مقام بنیاد شهید درباره ایجاد شهرک مناسب سازی شده جانبازان نیز گفت: ایجاد شهرکهایی که منجر به انزوا و جداسازی جانبازان از جامعه شود به مصلحت نمی دانم. ضمن اینکه ما دو نوع مناسب سازی شخصی و کاری را برای جانبازان برعهده داریم که با توجه به بودجه هر ساله بنیاد شهید برای جانبازان 70 درصد و افرادی که محدودیتهای حرکتی دارند محل زندگی و کار آنها را مناسب سازی می کنیم که برای هر جانباز در حدود 5 میلیون تومان جهت مناسب سازی شخصی پرداخت شده است.

سردار انصاری مناسب سازی شهری را طبق قانون بر عهده شهرداری ها دانست و گفت: علاوه بر این هر سازمان و ارگانی و وزارتخانه ای باید طبق قانون برای جانبازان و معلولان ساختمان خود را جهت تردد جانبازان و معلولان مناسب سازی کند.

سرانجام لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

وی در مورد سرانجام لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز گفت: این لایحه در مجلس شورای اسلامی با مشکل مواجه شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا برخلاف ضوابط که هرچه آنجا می رود باید به تصویب برسد لایحه به مجلس برگشت خورد. بر اساس قانون هر لایحه و طرحی که به مجمع می رود باید تکلیفش مشخص شود. اما وقتی نمایندگان دیدند که این موضوع زمانبر شد طرحی را در مجلس تهیه کردند و کلیات آن تصویب شده و در کمیسیون طرح شده است و بنابر اعلام مجلس شورای اسلامی این طرح پس از تعطیلات نوروز در دستور مجلس قرار گرفته و تصویب خواهد شد.

قائم مقام بنیاد شهید تأکید کرد: برای ما هر کدام از این دو یعنی طرح مجلس یا لایحه که در مجمع هست زودتر تصویب شود و به نفع ایثارگران باشد آن را استفاده می کنیم چراکه کلیه خدماتی که بار مالی دارد در بنیاد شهید باید در چارچوب قانون باشد.

در طول 30 ساله گذشته انقلاب بیشترین افزایش بودجه بنیاد شهید در 5 سال گذشته بوده است

سردار انصاری با اشاره به رشد بودجه بنیاد شهید از تلاش مجلس و دولت در طول 5 سال گذشته در تصویب بودجه قدردانی کرد و گفت: با توجه به اینکه الان فصل بودجه است از مجلس انتظار داریم که اگر طرح بنیاد شهید در فروردین و اردیبهشت تصویب می شود و یا اگر قرار است در سال 89 این طرح یا لایحه اجرا شود باید اکنون که در مجلس بحث بودجه مطرح است ردیفی برای اجرای این طرح یا لایحه بدهند.

وی با اظهار امیدواری از تصویب اساسنامه مجلس ایثاگران در هیأت دولت، از پراکندگی فعالیت NGOهای ایثارگری اظهار نگرانی کرد و گفت: نحوه فعالیت تجمیعی و یا انفرادی NGOهای ایثارگری در آینده باید مشخص شود که این مسئله می تواند در مجلس ایثارگران مطرح شود.

800 هزار پرونده جانبازی در بانک اطلاعاتی بنیاد شهید

قائم مقام بنیاد شهید از وجود بانکهای متعدد اطلاعاتی ایثارگران در بنیاد شهید خبر داد و بانک اطلاعاتی فرهنگی، معیشتی، آموزشی و ... را از جمله این بانکها برشمرد و گفت: بانک اطلاعاتی 800 هزار پرونده جانبازان را داریم که دو سال پیش اطلاعات مکانیزه شد.

در طول 30 سال گذشته سهیمه دانشجوی ایثارگر بیش از 5/2 درصد نبوده است

سردار انصاری در پایان با اشاره به ایجاد سامانه ایثار برای ثبت نام دانشگاه از حذف بیش از 250 هزار مکاتبه و مراجعه حضوری خبر داد و گفت: در حال حاضر 120 هزار دانشجوی ایثارگر در سطح کشور وجود دارد که این تعداد نشان از این نیست که سهمیه شاهد و ایثارگر پر شده بلکه در طول تاریخ 30 ساله انقلاب ایثارگران بیش از 2 الی 5/2 درصد از سهمیه استفاده نکرده اند و متأسفانه تصور می شود که بیشتر سهمیه دانشگاهها را ایثارگران دارند.



ایثار و شهادت به نسبت اوایل انقلاب کمرنگ شده است

در این نشست دکتر رحیمی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام(ص)، مجلس ایثارگران کشور را مقدس ترین و پرانگیزه ترین مجلس پس از انقلاب خواند و گفت: به این دلیل مقدس است که پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان اعضای این مجلس هستند.

رئیس مجلس ایثارگران کشور با اشاره به سطح بالای مدارک علمی نمایندگان مجلس ایثارگران کشور یادآور شد: مجلس ایثارگران فعلی در واقع مجلس مؤسسان و برآمده از معتمدین معین است که تمهید مقدمات فراگیر کردن مجلس را فراهم کرده اند.

وی با اشاره به اتمام دوره دو ساله مجلس مؤسسان، از برگزاری نخستین دوره انتخابات چهارساله مجلس ایثاگران کشور در سال 89 خبر داد و گفت: مجلس ایثارگران کشور دارای هفت کمیسیون حقوقی و قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، بهداشت و درمان، پژوهش و تحقیق و موارد خاص است.

رحیمی افزود: از هر استانی حداقل پنج نماینده ایثارگر در این مجلس عضو هستند که تعداد این نمایندگان به نسبت جمعیت و تعداد ایثارگر هر استان متفاوت است به طوری که هم اکنون 30 ایثارگر از تهران در این مجلس عضو هستند که علاوه بر آن 20 نفر ایثارگر از سوی بنیاد شهید منصوب شده که در مجموع 235 نفر نماینده ایثارگران کل کشور در این مجلس حضور دارند.

وی مشارکت ایثارگران در تهیه و تنظیم قوانین مربوط به جامعه ایثارگری و فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه همکاری بین جامعه ایثارگری در جهت تحقق خانواده میلیونی ایثارگر، بسترسازی برای استفاده از توانمندی ایثارگران در توسعه کشور، بهره گیری از نظر مشورتی ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایثارگر و نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به ایثارگران در دستگاههای دولتی را از مهمترین اهداف تشکیل مجلس ایثارگران کشور برشمرد.

رئیس مجلس ایثارگران کشور با بیان اینکه ایثار و شهادت به نسبت اوایل انقلاب کمرنگ شده است، افزود: عظمت فعلی ایران به برکت خون شهداست و فرهنگ ایثار و شهادت بود که جوانان را در مقابله همه ابرقدرتهای شرق و غرب محیا کرد.

رحیمی از ایجاد بانک اطلاعاتی ایثارگران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با تصویب اساسنامه و آیین نامه های داخلی مجلس ایثارگران از این پس گامهای عملی را برخواهیم داشت.

پنجمین نشست مجلس ایثارگران کشور در سالروز افتتاح این مجلس در 13 و 14 اسفندماه سال جاری برگزار می شود.