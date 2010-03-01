مرحله دوم آموزش مدیران افغانستان در مرکز تربیت مربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون فنی آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز دوره های آموزشی برای مدیران افغان اظهار داشت:‌‌ مرحله اول این دوره آموزشی سال گذشته با شرکت 20 نفر از مدیران وزرات کار کشور افغانستان به مدت یکماه در این مرکز انجام شد.

‌حمید موسی پور افزود:‌ همچنین بعد از اتمام مرحله اول این دوره آموزشی، پنج نفر از مدرسان مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشورمان به افغانستان اعزام شدند تا آموزشهای لازم را به مدیران افغان ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌ ایران و ژاپن در روند بازسازی کشور افغانستان همکاری نزدیکی در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای مدیران این کشور دارند و برگزاری این دوره های آموزشی نمونه ای از این همکاریهاست.

همچنین رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور در این مراسم اظهار داشت: این دوره آموزشی 14 نفر از مدیران وزارت کار افغانستان به مدت دو هفته با آموزشها و فناوریهای نوین در زمینه فنی و حرفه ای آشنا می شوند.

محمد تیموری افزود: مدیران افغان که با هدف بکارگیری این آموزشها در کشور متبوع خود در این دوره اموزشی شرکت کرده اند در رشته های مدیریت توسعه منابع انسانی HRD، اشتغال و گزینش و بکارگیری، مدیریت آموزشی راهبردی و آموزش مبتنی بر شایستگی از جمله سرفصلهای این دوره است.

وی،‌ مدیریت فرآیند آموزشی براساس استاندارد 10015 150، روش های نگهداری و مدیریت تجهیزات و امکانات آموزشی، ارزشیابی نظام های آموزشی فنی و حرفه ای، مشاوره شغلی فراگیران و کاریابی، ساختار تربیت مربی و نظام آموزشی تربیت مربیان را از دیگر سرفصلهای آموزشی این دوره آموزشی ذکر کرد.

تیموری خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی با همکاری "‌جایکا "‌ ( سازمان مستقل بین المللی در ژاپن که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند) و مدرسان این مرکز آموزش انجام می شود.

همچنین نمایندگانی از سفارت ژاپن و نماینده جایکا در ایران در مراسم گشایش این دوره آموزشی حضور داشتند.

اکنون یک هزار مربی فنی و حرفه ای در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کشور واقع در کرج در 17 رشته مختلف در حال آموزش هستند.

در این دوره آموزشی 14 نفر از مدیران وزارت کار افغانستان به مدت دو هفته با آموزشها و فناوریهای نوین در زمینه فنی و حرفه ای آشنا می شوند.