مقامات نظامی هند بر حفظ رویکرد تهاجمی ارتش تاکید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، "وی. پی. مالک" که هم اکنون ریاست یک مرکز مطالعاتی را تحت عنوان ORF بر عهده دارد اخیرا در یک سخنرانی گفته است: تفکر حاکم بر رهبری نظامی بسیار متفاوت تر از رهبری سیاسی است و رهبری نظامی بستر طرح های هشدار هژمونیک است و این مسئله ارتش هند را تبدیل به یک منبع دائمی تهدید عظیم برای صلح جهانی و منطقه ای می کند.

روزنامه دیلی میل پاکستان در گزارشی از اظهارات این ژنرال سابق ارتش هند می نویسد: وی در سخنرانی خود تحت عنوان "فرهنگ استراتژیک هند و چالش های امنیتی" اشاره کرده که ژنرال های ارشد بر این باورند که ارتش هند باید سیاست خصمانه و تجاوزکارانه خود را در حل تنش ها و نزاع ها با کشورهای منطقه حفظ کند.

وی همچنین بر این باور است که داشتن سیاست تهاجمی از سوی ارتش هند بود که بحران کارگیل کشمیر را در ماه مه و جولاى 1999 بین هند و پاکستان بوجود آورد.