ضرورت توجه به معماری ایرانی - اسلامی در ساخت مدارس و شهر سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شرکت کننده در چهارمین همایش معماری ایرانی - مدرسه ایرانی، اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود را جزء مهم‌ترین کارها دانست و گفت: در کار مدرسه‌سازی انصافاً اقدامات ارزشمندی در حال انجام است، هم گستره ساخت و ساز و هم توجه به معماری ایرانی - اسلامی در این بخش قابل توجه است.



رئیس‌جمهور گفت: هنر متخصصین و معماران کشورمان این است که منحنی رشد معماری ایرانی – اسلامی در گذشته تا زمانی که انقطاع شده را ترسیم کنند و امتداد آن منحنی را به زمان حال برساند و به روز کنند.



دکتر‌احمدی‌نژاد گفت: حرکت در مسیر معماری ایرانی - اسلامی فراتر از قرار دادن چهار کتیبه و یا ایجاد قوس در بناها و ساختمان‌ها است و به این مسأله باید عمیق‌تر و دقیق‌تر نگریسته شود چه بسا احداث یک بنای ارزشمند و مستحکم می‌تواند موجب فرهنگسازی شود.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای حمایت از مسیر تقویت و احیای معماری ایرانی اسلامی آمادگی دارد، گفت: هنر معماران ایرانی این بوده که کارها را با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت انجام می‌دادند و اصولاً کارهای خوب معماری هم بهینه است اما با همه این وجود دولت برای همه‌گونه همکاری آماده است.



وی افزود: باید با نگاه بلند در عرصه مدرسه‌سازی با معیارهای ایرانی – اسلامی وارد شد و مدارسی احداث کرد که ده‌ها سال پاسخگوی نیازها باشد.



دکتر‌احمدی‌نژاد با بیان اینکه هر کار ارزشمندی برای تحقق، نیازمند تحمل سختی‌ها و مقاومت است، اظهار داشت: در طول تاریخ هر اثر خوبی خلق شده حاصل ایستادگی و پایداری بوده است.



رئیس‌جمهور در ادامه توجه به استحکام در بخش ساخت و ساز ساختمان‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: بنایی که احداث می‌شود، باید از ایستایی کامل برخوردار باشد و بهره‌برداران آن از استحکام بنا در برابر حوادث طبیعی اطمینان داشته باشند. البته استحکام در ذات معماری نهفته است و همه زیبایی معماری در این است که استحکام هم در آن مورد توجه باشد.



دکتر‌احمدی‌نژاد اقلیم و سازگاری طبیعت منطقه را از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه معماران قرار بگیرد و گفت: به طور طبیعی بنایی که در خوزستان ساخته می شود، با بنایی که در مازندران ساخته می شود متفاوت است در احداث بنا باید از حداکثر مواهب طبیعی یعنی از شرایط اقلیمی استفاده کرد.



رئیس‌جمهور زیبایی و ارتباط مناسب بخش‌های گوناگون یک مجموعه ساختمانی را از دیگر موارد قابل توجه در احداث بناها دانست و تصریح کرد: فضای ساختمان باید آرامش بخش و اطمینان آفرین باشد.



دکتر‌احمدی‌نژاد با طرح این سوال که معماری هویت است یا انعکاس هویت، اظهار داشت: معماری مقوم هویت است و تجلی مؤلفه‌هایی است که انسان در دنیا انجام داده است بدون تردید با تغییر معماری ساختمان‌ها، هویت تغییر پیدا نمی‌کند. آنچه مهم است تقویت مؤلفه‌های هویت‌آفرین یک ملت است.



رئیس‌جمهور با اشاره به چگونگی بازیابی و شناخت هویت اظهار داشت:اشکالی که در 150 سال گذشته اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد و در کل دنیا هم منتشر شده ، این است که عده‌ای انسان را هم‌تراز موجودات بلکه پایین تر از آن، عنصری مکانیکی تعریف کرده‌اند و همه چیز را بر این اساس ،برای زندگی انسان بوجود آورده اند در چنین شرایطی مهمترین کار ارایه بازتعریف درستی از انسان است.



دکتر‌احمدی‌نژاد با بیان اینکه در مسیر هویت یابی آنچه مهم است ریل قطار است نه خود قطار گفت: در این مسیر باید ریل را درست نصب کرد و مشکل از قطار نیست از این رو از همه اساتید و صاحبنظران متخصصین دعوت می‌کنم روی بازتعریف انسان واقعی و حقیقی و انسانی که تجلی علم، قدرت و رأفت خداوند باشد، اندیشه کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهتمام دولت در مسیر حرکت بر اساس معماری ایرانی – اسلامی گفت: از شورای عالی شهرسازی خواهم خواست ضوابط شهرسازی و معماری داخل شهر را اصلاح کند.



دکتر‌احمدی‌نژاد در این مراسم از برگزیدگان طرح های برتر در بخش معماری ایرانی – اسلامی با اهدای لوح سپاس قدر دانی کرد.

توضیح مهر: علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت همه رسانه ها در کشور خبرگزاری مهر از مدتها پیش و بدلایلی خارج از چارچوبهای قانونی توسط نهاد ریاست جمهوری از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده است. ولی این خبرگزاری به دلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها و تلاشهای مدیریت اجرایی از یکسو و حقوق مردم و مخاطبین برای آگاهی از تحولات کشور از سوی دیگر، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی برداشت شده و لذا این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده درعرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد. اگر چه این رفتار غیر حرفه ای عده ای اندک از متولیان نهاد ریاست جمهوری خلاف صریح قانون و نیز تاکیدات ریاست محترم جمهوری است اما سبب نمی شود که مهر به خاطر این اقدام ناپسند، زحمتکشان صادق قوه مجریه را از اطلاع رسانی تلاشهایشان محروم کند.

