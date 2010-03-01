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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

زارع نژاد در گفتگو با مهر:

کلاسهای غیرقانونی آمادگی دستیاری برگزار نشد

کلاسهای غیرقانونی آمادگی دستیاری برگزار نشد

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد: با پیگیری که انجام شد، در هیچ کدام از بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت اجازه تشکیل کلاسهای آمادگی دستیاری که پیش از این وزارت بهداشت به آنها اخطار داده بود، داده نشده است.

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیگیری تشکیل کلاس های آمادگی دستیاری که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، افزود: مدرس مذکور خود مسئول پاسخگویی به سئوالات داوطلبان در این زمینه است.

مشاور وزیر بهداشت اضافه کرد: به دلیل اینکه کلاسی برگزار نشده وجهی نیز رد و بدل نشده است اما در صورتی که داوطلبی وجهی بابت این کلاسها پرداخت کرده باشد باید از مدرس مربوطه آن را پیگیری کند.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت در مرحله اولیه اطلاع از برگزاری کلاسها در روزهای گذشته با موسسه آموزشی مربوطه برخورد کرده است و به دلیل تاثیر این برخورد کلاس مذکور برگزار نشد.

زارع نژاد یادآور شد: همچنین اگر داوطلبی در این زمینه شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را به اداره حقوقی وزارت بهداشت ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون دستیاری مطمئن باشند که آزمون جدید با نظارت ویژه برگزار می شود و هیچ مشکلی در برگزاری آزمون نیست و آرامش خود را حفظ کنند و از مجاری رسمی پیگیر اطلاعیه های رسمی وزارت بهداشت باشند. 

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود. 

کد مطلب 1043699

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