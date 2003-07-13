كره شمالي تمام ذخاير هسته اي خود را به سلاحهاي اتمي تبديل كرده است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان ، كره شمالي امروز اعلام كرد كه اين مقدار سوخت هسته اي براي توليد شش بمب اتمي كافي است .

بنابر اين گزارش سازمان اطلاعات كره جنوبي اين اطلاعات را از ديپلماتهاي كره شمالي مستقر در سازمان ملل جمع آوري كرده است .

دراين گزارش آمده است نمايندگان كره شمالي هشتم جولاي در نشستي غير رسمي با مقامات آمريكايي در نيو يورك اعلام كردند كشورشان فرايند تبديل سوخت هسته اي به تسليحات اتمي را در 30 ژوئن به پايان رسانده است.آخرين گزارشهايي كه از سوي كره جنوبي منتشر شده است نشان مي دهد كه كره شمالي نسبت به قبل پيشرفت زيادي در فرآيند تبديل موادخام به تسليحات هسته اي داشته است .

از سوي ديگر هفته گذشته سازمان اطلاعات كره جنوبي در گزارشي كه به پارلمان اين كشور ارائه كرد تخمين زد كه كره شمالي مقادير كمي ازذخاير سوخت اتمي خود رادر پايگاه اتمي يونگ بيونگ ( كه در 75 كيلو متري شمال پيونگ يانگ قرار دارد )تبديل به سلاحهاي اتمي كرده است .

