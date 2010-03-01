ضعف اطلاع رسانی دولت واقعیتی است که باید بر طرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اکبر جوانفکر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه عدم بیطرفی برخی رسانه ها در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری گفت: هر رسانه ای که در جریان انتخابات اصل بیطرفی را رعایت نکرده کار درستی انجام نداده است.

"اعتماد مردم" اساس کار یک رسانه است



وی ادامه داد: رعایت بیطرفی در فرآینده اطلاع رسانی یک اصل مهم است و من فکر می کنم از منظر منافع و حقوق ملت یک رسانه وقتی موفق است که هم کار خود را انجام دهد، هم با مخاطبان خود ارتباط درستی برقرار کند و هم مخاطبان به این رسانه اعتماد داشته باشند.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی بیطرفانه از سوی رسانه ها یادآور شد: چیزی به جز "اعتماد مردم" اساس کار رسانه نیست و باید رسانه ها به این موضوع توجه داشته باشند.

جوانفکر در پاسخ به بخش دیگری سئوال خبرنگار مهر در این زمینه که برخی از رسانه های غیر بیطرف در جریان انتخابات از محل منابع عمومی تامین مالی می شود و آیا نوع عملکرد آنها باید بررسی شود و در صورت تخلف برخورد با آنها صورت گیرد، نیز بیان داشت: به نظر من نباید از کلمه برخورد استفاده کرد.

رسانه های غیر بیطرف در جریان انتخابات نقایص خود را رفع کنند

وی ادامه داد: به اعتقاد من باید در زمینه این رسانه های غیر بیطرف روشنگری کنیم و به آنها آگاهی دهیم تا رسانه ها نقایصی را که دارند برطرف کنند.

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با تاکید بر بررسی عملکرد رسانه ها و ارائه آگاهی به رسانه های غیر بیطرف برای رفع مشکلات خاطر نشان کرد: من به آگاهی و ارشاد گرایش دارم و به برخورد با رسانه ها به هر شکلی معتقد نیستم.

اطلاع رسانی دولت ضعیف بوده است

جوانفکر همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ضعف اطلاع رسانی در دولت نهم و دهم عنوان کرد: در چهار سال اول دولت نهم کارهای بسیار بزرگی در کشور انجام شد به طوری که خدمات انجام شده بسیار گسترده بود ولی متاسفانه اطلاع رسانی در این زمینه متناسب با فعالیتها نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی دولت ضعیفتر از کارهای انجام شده بوده است ادامه داد: به همین خاطر دولت در این زمینه نیاز به بازنگری دارد که این کار در حال حاضر دارد انجام می شود.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و مشاور رسانه ای رئیس جمهوری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری در کنفرانسهای مطبوعاتی خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با تغییراتی که در رسانه دولت صورت گرفته است ضعفهای موجود در زمینه اطلاع رسانی مرتفع شود.

دولت سرگرم برنامه ریزی برای رفع ضعف اطلاع رسانی خود است

جوانفکر در پاسخ به سئوال مهر در مورد اینکه آیا ضعف سخنگوهای انتخاب شده توسط دولت موجب نشده که بار عمده اطلاع رسانی بر عهده رئیس جمهوری باشد؟ نیز عنوان کرد: این نظر شماست و من به نظر شما احترام می گذارم.

وی با اشاره به اینکه ضعف اطلاع رسانی دولت یک واقعیت است ادامه داد: دولت در حال حاضر سرگرم برنامه ریزی برای رفع ضعف هایی است که در حوزه اطلاع رسانی وجود دارد.