هشدار هواشناسی در خصوص جاری شدن سیل در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هواشناسی کرمان نسبت به ورود سامانه جدید بارشی از روز سه شنبه به استان کرمان و فعالیت این سامانه تا پایان هفته جاری و احتمال بروز سیلاب هشدار داد.

فعالیت این سامانه به صورت رگبار رعد و برق وزش باد شدید تگرگ و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش باران و برف خواهد بود.

براین اساس آبگرفتگی معابر عمومی و وقوع سیلاب در مناطق سیل خیز استان دور از انتظار نیست بیشترین بارش در مناطق جنوبی پیش بینی شده است و از اواخر وقت سه شنبه دمای هوا ی استان 4 تا 7 درجه کاهش می یابد.

با توجه به احتمال زیاد وقوع سیل در مناطق سیلخیز استان ساکنان این مناطق باید موارد احتیاطی را رعایت و آمادگی لازم برای مقابله با سیل احتمالی را داشته باشند.

سرد شدن هوا نیز امکان سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزان را افزایش داده است که برای این امر نیز کشاورزان باید پیش بینی های لازم را انجام دهند.

