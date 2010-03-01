طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر قاسم نوده فراهانی امروز در نشستی خبری با اشاره به اجرای تفاهمنامه شورای اصناف کشور با سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بازرگانی گفت: بر این اساس طرح تشدید بازرسی از امروز دهم اسفند ماه تا 20 فروردین ماه به صورت اکیپهای سیار به اجرا در می آید.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: تذکرات کافی به واحدهای صنفی مبنی بر رعایت قوانین و مقررات، صدور فاکتور و نصب برچسب قیمت ارائه شده است و جای گلایه گذاری در مورد هر گونه برخورد با واحدهای متخلف نیست.

وی تصریح کرد: فرد صنفی باید براساس قانون نظام صنفی و حمایت مصرف کننده نسبت به صدور فاکتور و نصب برچسب قیمت اقدام کند.

فراهانی گفت: عرضه مستقیم کالا در چهار نقطه تهران شامل پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، شهید باهنر نیاوران و فرهنگسرای خاوران همراه با برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 33 نقطه کشور از دوازدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد که در آن کالاهای مورد نیاز مردم شامل کیف و کفش، مواد پروتئینی، مواد غذایی، آجیل و خشکبار و شیرینی در قالب 22 هزار غرفه عرضه خواهد شد.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: تمامی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها به لحاظ قیمت و کیفیت کنترل و نمونه های آنها پلمپ شده است و در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت، این در حالی است که اگر واحد حاضر در این نمایشگاهها نسبت به عدم نصب کالاهای پلمپ شده در غرفه خود اقدام کند به طور قطع مورد برخورد واقع خواهد شد.

نوده فراهانی با اشاره به برگزاری دوره آموزش اصناف در کیش برای هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: به نظر می رسد طبق بررسیهای انجام شده اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دیده نشده اند که بر این اساس طبق مذاکرات صورت گرفته بسته حمایتی اصناف نیز ارائه خواهد شد.