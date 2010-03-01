به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم در این نشست که پیش از ظهر دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم با استفاده از ظرفیتهای موجود، به دنبال فراگیرکردن نهضت قرآنآموزی در سطح استان قم است و با توجه به اینکه مجتمع فرهنگی نور ارتباط گستردهای با جوانان و نوجوانان دارد، مکان مناسبی برای تحقق این هدف است.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی با اشاره به زمینههای همکاری با مجتمع فرهنگی نور، تصریح کرد: برگزاری دورههای تربیت معلم قرآن کریم، نهضت قرآنآموزی، دورههای قرائت تخصصی و آموزش مفاهیم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم از جمله فعالیتهایی است که امکان اجرایی شدن آن در مجتمع فرهنگی نور فراهم است.
وی شناسایی و ساماندهی موسسات و مراکز قرآنی در منطقه دو قم و صدور مجوز فعالیت برای آنها را از دیگر زمینههای کاری دارالقرآن الکریم در این مجتمع عنوان کرد و یادآور شد: امیدورایم با برنامهریزیهای انجام شده، مجتمع فرهنگی نور به عنوان محور فعالیتهای قرآنی در منطقه دو قم بتواند خدمات مناسب و در خور شانی به شهروندان ارائه کند.
تأکید بر فراگیرشدن نهضت قرآنآموزی در منطقه محروم نیروگاه
مدیر مجتمع فرهنگی نور قم نیز در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه مجتمع فرهنگی نور فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی گستردهای در دست اجرا دارد و خلاء فعالیتهای منسجم قرآنی در این منطقه احساس میشد.
حسن محمدی تصریح کرد: آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان منطقه نیروگاه قم با آموزههای قرآنی یکی از اهداف مهم مجتمع فرهنگی نور است و امیدواریم در این راستا شاهد فراگیرشدن نهضت قرآنآموزی در این منطقه باشیم.
وی موقعیت مجتمع فرهنگی در شهر قم را ویژه توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هزاران نفر از نوجوانان و جوانان قمی از طریق مشارکت در اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و هنری با این مجتمع در ارتباط هستند و به نوعی پتانسیل خوبی برای گسترش فرهنگ قرآنی در این مجتمع وجود دارد.
محمدی ادامه داد: در راستای ارتقای سطح فرهنگی منطقه نیروگاه قم برنامههای گستردهای در دست طراحی و اقدام داریم که اجرای آن برکات زیادی برای مردم این منطقه در پی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم و مدیر مجتمع فرهنگی نور قم طی نشستی توافق کردند که فعالیتهای مختلف قرآنی در این مجتمع انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم در این نشست که پیش از ظهر دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم با استفاده از ظرفیتهای موجود، به دنبال فراگیرکردن نهضت قرآنآموزی در سطح استان قم است و با توجه به اینکه مجتمع فرهنگی نور ارتباط گستردهای با جوانان و نوجوانان دارد، مکان مناسبی برای تحقق این هدف است.
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