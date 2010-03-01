به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم در این نشست که پیش از ظهر دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم با استفاده از ظرفیت⁯های موجود، به دنبال فراگیرکردن نهضت قرآن⁯آموزی در سطح استان قم است و با توجه به اینکه مجتمع فرهنگی نور ارتباط گسترده⁯ای با جوانان و نوجوانان دارد، مکان مناسبی برای تحقق این هدف است.



حجت⁯الاسلام سید جواد عظیمی با اشاره به زمینه⁯های همکاری با مجتمع فرهنگی نور، تصریح کرد: برگزاری دوره⁯های تربیت معلم قرآن کریم، نهضت قرآن⁯آموزی، دوره⁯های قرائت تخصصی و آموزش مفاهیم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم از جمله فعالیت⁯هایی است که امکان اجرایی شدن آن در مجتمع فرهنگی نور فراهم است.



وی شناسایی و ساماندهی موسسات و مراکز قرآنی در منطقه دو قم و صدور مجوز فعالیت برای آنها را از دیگر زمینه⁯های کاری دارالقرآن الکریم در این مجتمع عنوان کرد و یادآور شد: امیدورایم با برنامه⁯ریزی⁯های انجام شده، مجتمع فرهنگی نور به عنوان محور فعالیت⁯های قرآنی در منطقه دو قم بتواند خدمات مناسب و در خور شانی به شهروندان ارائه کند.



تأکید بر فراگیرشدن نهضت قرآن⁯آموزی در منطقه محروم نیروگاه



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم نیز در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه مجتمع فرهنگی نور فعالیت⁯های فرهنگی، هنری و ورزشی گسترده⁯ای در دست اجرا دارد و خلاء فعالیت⁯های منسجم قرآنی در این منطقه احساس می⁯شد.



حسن محمدی تصریح کرد: آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان منطقه نیروگاه قم با آموزه⁯های قرآنی یکی از اهداف مهم مجتمع فرهنگی نور است و امیدواریم در این راستا شاهد فراگیرشدن نهضت قرآن⁯آموزی در این منطقه باشیم.



وی موقعیت مجتمع فرهنگی در شهر قم را ویژه توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هزاران نفر از نوجوانان و جوانان قمی از طریق مشارکت در اجرای برنامه⁯های متنوع فرهنگی، ورزشی و هنری با این مجتمع در ارتباط هستند و به نوعی پتانسیل خوبی برای گسترش فرهنگ قرآنی در این مجتمع وجود دارد.



محمدی ادامه داد: در راستای ارتقای سطح فرهنگی منطقه نیروگاه قم برنامه⁯های گسترده⁯ای در دست طراحی و اقدام داریم که اجرای آن برکات زیادی برای مردم این منطقه در پی دارد.

