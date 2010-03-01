  1. استانها
  2. قم
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

با همکاری سازمان تبلیغات؛

فعالیت⁯های قرآنی مجتمع فرهنگی نور قم گسترش می⁯یابد

فعالیت⁯های قرآنی مجتمع فرهنگی نور قم گسترش می⁯یابد

قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم و مدیر مجتمع فرهنگی نور قم طی نشستی توافق کردند که فعالیت⁯های مختلف قرآنی در این مجتمع انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم در این نشست که پیش از ظهر دوشنبه در محل مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم با استفاده از ظرفیت⁯های موجود، به دنبال فراگیرکردن نهضت قرآن⁯آموزی در سطح استان قم است و با توجه به اینکه مجتمع فرهنگی نور ارتباط گسترده⁯ای با جوانان و نوجوانان دارد، مکان مناسبی برای تحقق این هدف است.

حجت⁯الاسلام سید جواد عظیمی با اشاره به زمینه⁯های همکاری با مجتمع فرهنگی نور، تصریح کرد: برگزاری دوره⁯های تربیت معلم قرآن کریم، نهضت قرآن⁯آموزی، دوره⁯های قرائت تخصصی و آموزش مفاهیم، ترجمه و تفسیر قرآن کریم از جمله فعالیت⁯هایی است که امکان اجرایی شدن آن در مجتمع فرهنگی نور فراهم است.

وی شناسایی و ساماندهی موسسات و مراکز قرآنی در منطقه دو قم و صدور مجوز فعالیت برای آنها را از دیگر زمینه⁯های کاری دارالقرآن الکریم در این مجتمع عنوان کرد و یادآور شد: امیدورایم با برنامه⁯ریزی⁯های انجام شده، مجتمع فرهنگی نور به عنوان محور فعالیت⁯های قرآنی در منطقه دو قم بتواند خدمات مناسب و در خور شانی به شهروندان ارائه کند.

 تأکید بر فراگیرشدن نهضت قرآن⁯آموزی در منطقه محروم نیروگاه

مدیر مجتمع فرهنگی نور قم نیز در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه مجتمع فرهنگی نور فعالیت⁯های فرهنگی، هنری و ورزشی گسترده⁯ای در دست اجرا دارد و خلاء فعالیت⁯های منسجم قرآنی در این منطقه احساس می⁯شد.

حسن محمدی تصریح کرد: آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان منطقه نیروگاه قم با آموزه⁯های قرآنی یکی از اهداف مهم مجتمع فرهنگی نور است و امیدواریم در این راستا شاهد فراگیرشدن نهضت قرآن⁯آموزی در این منطقه باشیم.

وی موقعیت مجتمع فرهنگی در شهر قم را ویژه توصیف کرد و گفت: در حال حاضر هزاران نفر از نوجوانان و جوانان قمی از طریق مشارکت در اجرای برنامه⁯های متنوع فرهنگی، ورزشی و هنری با این مجتمع در ارتباط هستند و به نوعی پتانسیل خوبی برای گسترش فرهنگ قرآنی در این مجتمع وجود دارد.

محمدی ادامه داد: در راستای ارتقای سطح فرهنگی منطقه نیروگاه قم برنامه⁯های گسترده⁯ای در دست طراحی و اقدام داریم که اجرای آن برکات زیادی برای مردم این منطقه در پی دارد.

کد مطلب 1043718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها