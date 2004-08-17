المنار ناگفته هايي درباره نخست وزير عراق را منتشر ساخت

به گزارش خبرگزاري مهر، هفته نامه المنار چاپ بيت المقدس اعلام كرد: هياتي از آژانس جهاني يهود اخيرا به طور پنهاني به بغداد و طرابلس سفر كرده است تا با مقامات ارشد عراقي و ليبيايي ديدار وگفتگو كند.



هدف از سفر اين هيات چهارنفره بلندپايه بررسي نحوه پرداخت غرامت به يهودياني كه از كشورهاي ليبي و عراق به اسرائيل مهاجرت كرده اند، اعلام شده است .



به نوشته المنار، هيات بلندپايه يهود متشكل از چهاررهبر برجسته صهيونيستي در امر انتقال يهوديان به اسرائيل با اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق در بغداد ديدار و گفتگو كرده اند.



اين هيات همچنين در سفر به طرابلس با معمر قذافي رهبر ليبي ديدار و گفتگو كرده است و قذافي به آنها قول داده است غرامت هايي كه آژانس يهوديان مشخص كرده است را تماما پرداخت كند.



رهبر ليبي همچنين در اين ديدار آمادگي خود را براي ديدار با هرمسئول يهودي يا اسرائيلي كه تمايل سفر به طرابلس را دارد، اعلام كرده است.



خبر ديگر اينكه گفته مي شود تيم محافظان شخصي اياد علاوي در تل آويو آموزش هاي ويژه اي را فرا گرفته است و رياست اين تيم را يك افسر سابق اسرائيلي عراقي الاصل كه به داوود معروف است، برعهده دارد.



خبر ديگر اينكه گفته مي شود آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي نامه اي از اياد علاوي نخست وزير عراق دريافت كرده است، مشاور امور خارجي علاوي اين نامه را از طريق آنكارا درتل آويو به شارون تسليم كرده است.



گفته مي شود در نامه علاوي، آخرين تحولات اشغال عراق، نحوه مقابله دولت علاوي با جريان مقتدي صدر و تاكيد علاوي بر مخالفت با صدر به اطلاع شارون رسيده است.



خبر ديگر اينكه مي گويند در سفر اخير اياد علاوي به كشورهاي عربي وي با گيورا آيلند رئيس شوراي امنيت ملي اسرائيل در ساختمان سفارتخانه آمريكا در يكي از پايتخت هاي عربي ديدار كرده است.



همچنين اشغالگران آمريكايي در حمله به شهر مقدس نجف از مزدوران خارجي و پيشمرگ هاي كرد خوداستفاده مي كنند، اين مزدوران را آمريكا با مبالغ متفاوت از كشورهاي مختلف بويژه آفريقايي به خدمت مي گيرد و آنها پيشاپيش آمريكا در حمله به شهرهاي عراق مشاركت مي كنند.





