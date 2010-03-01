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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

ادیانی راد خبر داد:

پرونده برنج های آلوده با تایید نمایندگان به قوه قضائیه می رود

پرونده برنج های آلوده با تایید نمایندگان به قوه قضائیه می رود

رئیس مجمع نمایندگان استان های شمالی کشور از ارجاع پرونده برنج های آلوده به قوه قضائیه در صورت تائید گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس از سوی نمایندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سیدعلی ادیانی‌راد نماینده قائم شهر و رئیس مجمع نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی درباره برنج‌های وارداتی آلوده به خبرنگاران، گفت: از نظر کمیسیون کشاورزی برخی برنج‌های وارداتی مانند برنج هندی آلوده هستند که واردکنندگان و مسئولان مربوطه باید در این خصوص پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مجلس از گزارش کمیسیون کشاورزی حمایت می‌کند و اگر این گزارش مورد تایید نمایندگان ملت قرار گیرد پرونده آن برای تعیین و تکلیف به دستگاه قضایی اجرا می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان‌های شمالی کشور با اشاره به تفویض تصمیم‌گیری در خصوص برنج، چای و پنبه به استانداران گیلان و مازندران و گلستان، خاطرنشان کرد: از این پس تصمیمات مربوط به محصولات مذکور در بخش تولید، توزیع و واردات بر اساس نظر مسئولان استان‌ها و هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد و بازرگانی اتخاذ خواهد شد.

ادیانی راد گفت: این موضوع از مصوبات کارگروه دولت است و لذا سیاست‌های راهبردی در زمینه برنج، چای و پنبه توسط مسئولان شمالی کشور اتخاذ می‌شود

کد مطلب 1043720

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