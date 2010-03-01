پرونده برنج های آلوده با تایید نمایندگان به قوه قضائیه می رود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سیدعلی ادیانی‌راد نماینده قائم شهر و رئیس مجمع نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون کشاورزی درباره برنج‌های وارداتی آلوده به خبرنگاران، گفت: از نظر کمیسیون کشاورزی برخی برنج‌های وارداتی مانند برنج هندی آلوده هستند که واردکنندگان و مسئولان مربوطه باید در این خصوص پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مجلس از گزارش کمیسیون کشاورزی حمایت می‌کند و اگر این گزارش مورد تایید نمایندگان ملت قرار گیرد پرونده آن برای تعیین و تکلیف به دستگاه قضایی اجرا می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان‌های شمالی کشور با اشاره به تفویض تصمیم‌گیری در خصوص برنج، چای و پنبه به استانداران گیلان و مازندران و گلستان، خاطرنشان کرد: از این پس تصمیمات مربوط به محصولات مذکور در بخش تولید، توزیع و واردات بر اساس نظر مسئولان استان‌ها و هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد و بازرگانی اتخاذ خواهد شد.

ادیانی راد گفت: این موضوع از مصوبات کارگروه دولت است و لذا سیاست‌های راهبردی در زمینه برنج، چای و پنبه توسط مسئولان شمالی کشور اتخاذ می‌شود