اطلس اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا نوتاش بعد از ظهر دوشنبه در پنجمین نشست کارگروه امور اجتماعی استان، با بیان اینکه تهیه این اطلس براساس تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه خواهد شد، افزود: مقدمات این کار در نشستهای مختلف کارشناسی در استانداری انجام شده و سعی می شود تا سه ماهه اول سال 89 تمامی مراحل اجرایی تهیه اطلس های اجتماعی و فرهنگی نهایی شود.

وی، در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت حوزه های اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی بر اساس آمار دقیق و مستند، حلاجی مسایل و مشکلات پیرامونی و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای کلان را از جمله اهداف مهم و اساسی تهیه اطلس اجتماعی و فرهنگی آذربایجان شرقی بیان کرد.

نوتاش اضافه کرد: با تهیه این اطلس کلیه نهادها، دستگاه ها و ادارات استان ضمن شفاف سازی حوزه فعالیتهای خود و اطلاع از آخرین آمار می توانند به راحتی درباره مسایل مختلف چاره اندیشی و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی با اشاره به سالنامه های منتشره در معاونت برنامه ریزی استانداری ها، استناد برخی دستگاه ها به این آمار را غیر واقعی برشمرد و اظهارداشت: این آمار در حقیقت جابجایی برخی ارقام بوده و نمی تواند منبعی برای انجام فعالیتهای کاربردی باشد.

نوتاش با تاکید بر اینکه کارگروه اجتماعی آذربایجان شرقی با جدیت تمام پیگیر تهیه اطلس اجتماعی و فرهنگی استان است، از تمامی اعضای این کارگروه خواست با اهتمام و حساسیت بیشتری در جلسات حاضر شده و با هماهنگیهای لازم و کافی تلاش کنند تا این اطلس که به واقع شناسنامه اجتماعی و فرهنگی استان است در سریع ترین زمان ممکن تهیه و در اختیار دستگاه ها و عموم مردم قرار بگیرد.

وی با انتقاد از برخی ناهماهنگی ها در پاره ای از دستگاه های اجرایی، اظهارداشت: جای تاسف است که به درخواست های مکرر کارگروه اجتماعی استان برای اولویت بندی مسائل اجتماعی و فرهنگی تنها تعداد قلیلی پاسخ داده اند که جای دارد در این ارتباط دستگاه های اجرایی تحرک بیشتری به خود بدهند.

به گفته مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی، از میان 30 دستگاه استانی دخیل در مسایل اجتماعی و فرهنگی تنها سه دستگاه اولویت های خود را به کارگروه ارائه کرده اند.