اسامي و مليت گروگان ها و ناپديد شدگان در عراق



افراد گروگان گرفته شده:

مصطفي كوكسال و دورموس كومدرلي رانندگان كاميون اهل تركيه در 14 اوت بيرون از موصل پس از آبرساني به پايگاه آمريكايي در بغداد.

-- ميكاه گارن روزنامه نگار آزاد غربي و امير دوشي مترجم عراقي كه توسط افراد مسلح در 13 اوت در بازار ناصريه ربوده شدند.

-- فريدون جهاني كنسول ايران در كربلا در فيلمي كه 7 اوت پخش شد نشان داده شد كه ربوده شده است.

-- ولادا ابو غادي رييس شركت ساختماني از لبنان در 31 ژوييه در بغداد ربوده شد.

-- علي احمد موسي راننده كاميون از سومالي در فيلمي كه در 29 ژوييه پخش شد مشخص شد كه ربوده شده است، شورشيان تهديد كردند كه اگر كارگر وي كه اهل دوبي است عراق را ترك نكند، وي را مي كشند.

-- راد عدنان مدير كل شركت مقاطعه كاري المنصور اهل عراق در 24 ژوييه ربوده شد.

-- ابراهيم خامس، سالم فيض و جلال عوده از كنيا؛ آنتاريامي، تيلاك راج و سوكدف سينق از هند؛ محمد علي سناد از مصر. رانندگان كاميون كه در 21 ژوييه ربوده شدند. نظاميان تهديد كردند كه اگر كارگران كويتي در عراق باقي بمانند و كشورهاي آنان اتباع خود را از بيرون نبرند، اين افراد را سر مي برند.

-- رفعت محمد رفعت از كانادا. كارگز زندان. ربوده شده در 8 آوريل.

-- آبان الياس 41 ساله عراقي-آمريكايي. از 3 ماه مي توسط گروهي كه خود را islamic rage brigade مي نامند، ربوده شدند.



گروگان هاي كشته شده:

-- مورات يوس از تركيه، در فيلمي كه در 2 اوت پخش شد، با گلوگه كشته شد. وي براي شركت Bilintur از تركيه كار مي كرد كه خدمات خشكشويي به اردني ها در عراق ارائه مي داد.

-- راجا آزاد 49 ساله مهندس و سجاد نعيم 29 ساله راننده هر دو از پاكستان كه براي يك شركت كويتي كار مي كردند. در 28 ژوييه توسط گروهي كه خود را islamic army مي ناميدند در عراق كشته شدند و اين گروه گفت كه اين دو نفر به آن دليل كشته شدند كه به نظر مي رسد پاكستان قصد دارد نيرو به عراق بفرستد.

--جرجي لازوف 30 ساله و ايوايلو كپ اف 32 ساله رانندگان كاميون از بلغارستان كه از 29 ژوئن از آنها خبري نيست. به نظر مي رسد توسط نظاميان وفادار به الزرقاوي ربوده شده باشند. بدن بدون سر لازوف در 14 ژوييه در رودخانه تيگريس و بدن بي سر كپ اف نيز در 22 ژوييه در نزديك همان رودخانه يافت شد.

--كيت ام موپين از افراد ارتش آمريكا 20 ساله از باتاويا در ايالت اوهايو. در 9 آوريل پس از حمله به كاروان سوخت ناپديد شد. تلويزيون عرب در 29 ژوئن گزارش داد كه وي كشته شده است. ارتش آمريكا تاييد نكرد كه مردي كه در فيلم نشان داده شده، موپين بوده است.

-- كيم سان ايل 33 ساله مترجم از كره جنوبي. در 22 ژوئن توسط افراد مربوط به القاعده سربريده شد.

-- حسين علي عاليان 26 ساله كارگر ساختماني لبنان. در 12 ژوئن جسد وي كه به نظر مي رسيد با گلوله كشته شده، پيدا شد.

-- فابريزيو كواتروچي 35 ساله سرباز امنيتي از ايتاليا. پس از آنكه در 12 آوريل ربوده شد، در 14 آوريل كشته شد. گروه ناشناخته green battalion مسئوليت اين موضوع را به عهده گرفت.

--نيكلاس برگ 26 ساله تاجر آمريكايي. پس از آنكه در ماه آوريل توسط گروه القاعده ربوده شد، سر بريده شد.



گروگان هاي فرار كرده:

-- توماس هاميل 44 ساله راننده كاميون آمريكايي. پس از انكه در 9 آوريل زخمي شد در 2 مي فرار كرد.

-- رادوسلاو كادري تاجر لهستاني با شكستن شيشه پنجره اتومبيل و پريدن در نزديكي سربازان آمريكايي پس از آنكه در 1 ژوئن ربوده شده بود.



گروگان هايي كه آزاد شدند يا نجات پيدا كردند:

-- طاها الجودي و خلدون عثمان رانندگان كاميون از لبنان در اوت ربوده شدند و در 16 اوت آزاد شدند.

-- جيمز براندون روزنامه نگار آزاد از انگليس در 12 اوت از هتل بصره ربوده شد و رد 13 اوت آزاد شد.

-- جمال صادق السليمه تاجر اردني در 9 اوت توسط آدم رباياني كه درخواست 250 هزار دلار كرده بودند، دزديده شد و در 12 اوت آزاد شد.

--آنتوان آنتون تاجر لبناني در 31 ژوييه در بغداد ربوده شد و 10 اوت آزاد گرديد.

-- كاسم مورقاوي و ناصر عثمان رانندگان كاميون اهل لبنانو در اوت ربوده شدند و 9 اوت آزاد شدند.

-- فايض سعد العدوان و محمد احمد المنايا رانندگان كاميون اهل اردن در 26 ژوييه ربوده شدند و 9 اوت آزاد شدند.

-- احمد سونوكرات تاجر اردني و احمد ابوجعفر، محمد خليفت و خالد ابراهيم ساسود رانندگان كاميون از اردن در ژوييه ربوده شدند و در 3 اوت از سوي يك شيخ قبيله اي در فلوجه و نظاميان مربوط به وي كه گروگان ها را در دست داشتند، آزاد شدند.

-- عبدالرحمان دمير و سيد اونورلو رانندگان كاميون از تركيه 4 اوت پس از آنكه اتحاديه كاميون داران تركيه موافقت كردندكه ارسال كالا براي نيروهاي آمريكايي را متوقف كنند، آزاد شدند.

-- ولاديمير داما مدير كل لبناني يك شركت ساختماني در بغداد. در 1 اوت يك روز پس از دستگيري آزاد شد.

--مهمات ديار راننده از تركيه در 17 ژوييه پس از آنكه قول داد ديگر به عراق بازنگردد آزاد شد.

-- محمد ممدوح حلمي قطب ديپلمات مصري در 23 ژوييه ربوده شد و نظاميان اعلام كردند به اين دليل وي را گرفته اند كه مصر اعلام كرده است كارشناس امنيتي به عراق مي فرستد. وي در 26 ژوييه آزاد شد.

-- عمر خالد سلمان راننده عراقي كه با دو پاكستاني ربوده شد د 28 ژوييه پس از آنكه نظاميان اعلام كردند پاكستاني ها كشته شدند، آزاد شد.

-- آنجلو دلا كروز راننده كاميون اهل فيليپين در 4 ژوييه ربوده شد و در 22 ژوييه پس از آنكه فيليپين 51 نيروي حافظ صلح خود را از فيليپين بيرون كشيد، آزاد شد.

-- همچنين 13 راننده كاميون شامل 5 تن ژاپني، 3 نفر چك، 2 لبناني، 2 روسي، يك مصري، يك پاكستاني، يك فرانسوي ، يك چيني، يك لهستاني، يك نفر سوري-كانادايي و يك عرب مسيحي از بيت المقدس نيز آزاد شدند.



كساني كه در عراق گم شدند:

--ويليان برادلي و تيموتي بل راننده كاميون هاي قراردادي كه آخرين بار در 9 آوريل پس از حمله به كاميون ها ديده شدند.



كساني كه از عراق بازگشته اند:

--مارين واسف علي هاسون كه از 20 ژوئن ديگر نتوانست وظيفه اش رادر عراق انجام دهد. فيلمي كه پخش شد نشان داد كه وي ربوده شده است اما مدتي بعد در 8 ژوييه در لبنان ديده شد. وي به آمريكا بازگردانده شد و تكذيب كرد كه پست خود را ترك كرده است.

نكته قابل ذكراينكه برغم تحولات مهم عراق آنچه بيش از پيش مورد تامل وملاحظه است جريان گروگانگيري واهداف وپيا مدهاي اين روند ونقش تاثير گذار آن بر فعاليتهاي سياسي در آينده است.در اين ميان بسياري از تحليلگران معتقدند كه گروگانگيري با توجه به برد امنيتي وبحران سازي اين مسئله امروزه به دستاويزي براي گروههاي مسلح وجريانهاي رسمي وغير رسمي تبديل شده كه هر كدام از آنها در مواقع گوناگون از اين بهانه بهره گيري مي نمايند.

