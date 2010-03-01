فرهنگ سازی التهاب چهارشنبه آخر سال را کم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی امروز دوشنبه در چهارمین همایش چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه راه برون رفت از بسیاری از چالشهای کشور ورود به عرصه فرهنگی است اظهار داشت: امروز کشورهای جهان برای پیشرفت و اقتدار اقدام به برپایی جنگهای فیزیکی همانند جنگ جهانی اول و دوم نمی کنند بلکه دانش، فرهنگ و دانایی کشور خود را ارتقاء می دهند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه هنوز موفق نشده ایم در بسیاری از موارد فرهنگ جامعه را به درستی ارتقاء دهیم به عنوان نمونه در دهه اخیر گوشی و خط تلفن همراه با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا وارد کشور می شود ولی فرهنگ استفاده صحیح از این ابزار ارتباطی هنوز تبیین نشده و همین ابزار بلای جان بسیاری از انسانها شده است.

وی با بیان اینکه سنت دیرینه و کهن چهارشنبه پایان سال "چهارشنبه سوری" ریشه در آیین و رسوم کهن ایرانیان قبل از اسلام دارد اظهار داشت: با روی کار آمدن بنی امیه در ایران آیین چهارشنبه سوری دستمایه جاهلیت شده و با سوء استفاده های قومی و قبیله ای همراه شد. در واقع رها شدن این رسم پس از حکومت بنی امیه آغاز شد.



طلایی افزود: در دوران صفویه آیین سنتی چهارشنبه سوری دوباره احیا شد و تا به امروز آرام آرام این رسم دیرینه ایرانیان با تغییر ماهیت ساختاری همراه شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران آیین چهارشنبه سوری را یک جشن تاریخی عنوان کرد و افزود: با حذف عناصر منفی، جلوگیری از بی بند و باری و سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی می توان از این رسم دیرینه به عنوان یک ابزار فرهنگی و اجتماعی برای همدلی بیشترمیان جوانان و اقشار جامعه استفاده کرد.



وی گفت: چه اشکالی دارد به جای پریدن از آتش به نیازمندان کمک کرد و جامعه را با برپایی جشن و سرور و شادی با نشاط کرد.

طلایی خطر پیوند چهارشنبه سوری با وندالیسم اجتماعی را گوشزد کرد و افزود: فاصله میان جوانان و مدیران و مراجع، سیاستگذاریهای نامناسب و حساس کردن جامعه به یک موضوع کوچک موجب ایجاد وندالیسم اجتماعی می شود.

فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه توسط افراد سودجو و فرصت طلب در شب چهارشنبه سوری گفت: باید این افراد را در میادین شهر آویزان کرد تا درس عبرت سایرین شوند.

وی گفت: در برخی از کشورهای اروپایی در روزهایی با نام روز گوجه فرنگی، چوب و چماق، سیب زمینی و.. جوانان تمام انرژیهای خود را تخلیه می کنند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد ولی ما برای برگزاری یک چهارشنبه سوری تمام نهادهای امنیتی، درمانی و اورژانسی کشور را باید به خط کنیم.

طلایی افزود: ساخت برنامه های آموزشی، ایجاد مکانهای مناسب برای برگزاری آیینهایی مانند چهارشنبه سوری و فرهنگ سازی مناسب می تواند التهاب این روز تاریخی را برای مسئولان کمتر کند.

