دسته بندی مردم کار انسانهای جاهل است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروزدوشنبه در نشست استانداران سراسر کشور، دسته بندی مردم به گروهها و طبقات مختلف را کار انسانهای جاهل دانست و گفت: مردم ایران 70 میلیون انسان موحد ، مومن و طرفدار نظام هستند، نباید به مردم نگاه طبقاتی و دسته بندی شده داشت، البته مستضعفین و محرومین در اولویت رسیدگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه مدیریت، زمانی ارزش دارد که بر پایه معیارها و ارزش های انسانی و الهی باشد، اظهار داشت: رسیدگی به طبقات و توده های مختلف مردم با هیچ چیز قابل تعویض نیست. اگر کسی رضایت عموم مردم را به رضایت عده معدودی بفروشد، بدون تردید از اصول و معیارها خارج شده است. خدمت رسانی به مردم آن است که بر پایه اصول انجام شود و نباید در خصوص مصالح و منافع مردم به زیاده خواهان امتیاز داد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه انجام کارهای بزرگ نباید مسئولان را از رسیدگی به مشکلات و مسائل جزیی مردم باز دارد ، گفت: باید با مردم بودن و رسیدگی به مسائل آنان به یک فرهنگ تبدیل شده و در جامعه نهادینه شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود شرایط ایران در منطقه و جهان را ممتاز دانست و گفت: کسانی که خیال می کردند، اقتدار ملت ایران خدشه دار شده است، امروز به این نتیجه رسیده اند که اقتدار ملت ایران حتی نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است و دنیا مبهوت عظمت ملت ایران است.

احمدی نژاد افزود : امروز فهم سیاسی مردم افزایش یافته و از بسیاری از مدعیان بالاتر است افقی که مردم دنبال می کنند بسیار فراتر از آن چیزی است که مدعیان تصور می کنند.

وی وحدت موجود در کشور را بی نظیر دانست و گفت: همبستگی و اتحاد ملی که امروز در کشورمان حاکم است ، بسیار بیشتر از سال های گذشته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ایران یک ابرقدرت صالح فرهنگی و انسانی است، خاطر نشان کرد : هیچ کس در دنیا نمی تواند از جایگاه و توان جمهوری اسلامی ایران ذره ای به نفع سیاست های استکباری خود استفاده کند.

وی در ادامه خطاب به استانداران سراسر کشور گفت: باید برای ارتقای سطح استان خود تصمیمات مهم و بزرگی اتخاذ کنید.



دکتر احمدی نژاد خواستار تمرکز استانداران روی اقدامات عالمانه و مردمی شد و از آنان خواست خود را برای اجرای هر چه بهتر هدفمند کردن یارانه ها آماده کنند و برای آن برنامه ریزی های دقیق و منظمی داشته باشند.

احمدی نژادهمچنین ارتقاء سطح فرهنگی و توجه به ارزشهای فرهنگی جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت : برای ارتقاء بخش فرهنگ در بودجه سال آینده مبلغ مناسبی پیش بینی شده است و باید تلاش کرد حداکثر این بودجه در بخش تقویت محتوایی و نرم افزاری فعالیت های فرهنگی به کار گرفته شود وآرمانها و ارزشهای اصیل فرهنگی مردم هر چه بیشتر تقویت شود.