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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

فعالیت 100 مرکز درمان اعتیاد غیر دولتی در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون بهزیستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 109 مرکز درمان اعتیاد غیر دولتی در خراسان رضوی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن حاجی پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود بیش از 350 کمپ و مرکز غیر مجاز درمان و ترک اعتیاد در خراسان رضوی فعال باشد ضمن اینکه شمار آنان هر روز افزایش می یابد.

معاون بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: فعالیت این تعداد مرکز غیر مجاز پیش از این موجب نگرانی ها زیادی شده بود زیرا روشهای غیر متعارف و غیر علمی مورد استعمال در این مراکز آسیبها و صدمات جسمی فراوانی را برای افراد موجب می شود.

حاجی پور تصریح کرد: برخورد با کمپهای غیر مجاز ترک اعتیاد نیازمند عزم جدی مسوولان و نیروی انتظامی است زیرا فعالیت این مراکز به طور مستقیم با سلامت مردم وجامعه ارتباط دارد.

وی افزود: اطلاع رسانی و آگاهی مردم از فعالیتهای غیر اصولی و خلاف اصول علمی و بهداشتی بکارگیری شده در این مراکز می تواند در عدم مراجعه به مراکز فوق موثر باشد. 

کد مطلب 1043739

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