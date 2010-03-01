معلمان حق التدریس به نسبت ساعات تدریس عیدی می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، براساس مصوبه‌ هیئت وزیران میزان پرداخت پاداش آخر سال 88 مستخدمین شاغل اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و موقت که به صورت تمام وقت اشتغال به کار داشته‌اند، همچنین مستخدمان غیرشاغل اعم از بازنشستگان، مستمری‌بگیران و ... مبلغ ثابت سه میلیون ریال تعیین شد.

بر این اساس، پرداخت هرگونه وجه دیگر تحت هر عنوان ممنوع است.

همچنین خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این مصوبه تمام وقت محسوب شده و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس خود مشمول این مصوبه می شوند.