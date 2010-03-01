تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرغم بارش نسبتا شدید برف و باران در استان که از شب گذشته آغاز شده، کلیه راههای مواصلاتی استان باز است.

هم اکنون عوامل راهداری برای جلوگیری از یخ زدگی در سطح جاده ها در حال نمک پاشی و برف روبی هستند. همچنین طبق اعلام مسئولان راه و ترابری استان، مسیر هیچ یک از روستاهای استان مسدود نیست.

رانندگانی که قصد سفر را در روزهای آتی در استان دارند، لازم است برای حفظ ایمنی خود زنجیر چرخ و وسایل ایمنی لازم به همراه داشته باشند.

اداره کل راه و ترابری استان زنجان در19 راهدارخانه با 250دستگاه ماشین آلات راهداری و450 نفر پرسنل و40 اکیپ گشت راهداری وهمچنین 10 اکیپ ویژه در اداره کل وادارات شهرستانهای تابعه مستقر است.