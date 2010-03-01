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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

"از روی دست رمان‌نویس" به چاپ سوم رسید

"از روی دست رمان‌نویس" به چاپ سوم رسید

چاپ سوم کتاب "از روی دست رمان‌نویس" با عنوان فرعی " مصاحبه با چند نویسنده" ترجمه محسن سلیمانی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده گفتگو با پنج رمان‌نویس بزرگ دنیا، فورستر، فاکنر، همینگوی، هاکسلی و سیمنون است. در این گفتگوها آنها با زبانی ساده و صمیمی عادات،‌ اسرار و فنون کار خود را با همه علاقمندان به داستان‌نویسی در میان گذاشته‌اند.

سلیمانی در مقدمه کتاب عنوان کرده‌است: می‌توان گفت در این کتاب پرده‌ها را پس می‌زنیم، درها و پنجره‌ها را می‌گشاییم، حاجبها را در پی کاری به بیرون می‌فرستیم و پا به درون اتاق رمان‌نویس می‌گذاریم و می‌خواهیم در خلوت، رمز و رازهای کارش را از زبان خودش بشنویم.

پنج مصاحبه کتاب حاضر گلچین و ترجمه‌ای است از پانزده مصاحبه کتاب "کار نویسنده" که اول بار در مجله "پاریس ریوی‌یو" و در سالهای قبل از 1960 چاپ شد.

محسن سلیمانی مترجم این کتاب فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی است. وی تا کنون بیش از 60 کتاب در زمینه داستان،‌ نقد ادبی و فنون داستان‌نویسی نگاشته یا ترجمه کرده‌است.

کتاب "از روی دست رمان‌نویس" با شمارگان 2500 نسخه در 176 صفحه منتشر شده‌است.

کد مطلب 1043746

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