به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده گفتگو با پنج رمان‌نویس بزرگ دنیا، فورستر، فاکنر، همینگوی، هاکسلی و سیمنون است. در این گفتگوها آنها با زبانی ساده و صمیمی عادات،‌ اسرار و فنون کار خود را با همه علاقمندان به داستان‌نویسی در میان گذاشته‌اند.

سلیمانی در مقدمه کتاب عنوان کرده‌است: می‌توان گفت در این کتاب پرده‌ها را پس می‌زنیم، درها و پنجره‌ها را می‌گشاییم، حاجبها را در پی کاری به بیرون می‌فرستیم و پا به درون اتاق رمان‌نویس می‌گذاریم و می‌خواهیم در خلوت، رمز و رازهای کارش را از زبان خودش بشنویم.

پنج مصاحبه کتاب حاضر گلچین و ترجمه‌ای است از پانزده مصاحبه کتاب "کار نویسنده" که اول بار در مجله "پاریس ریوی‌یو" و در سالهای قبل از 1960 چاپ شد.

محسن سلیمانی مترجم این کتاب فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی است. وی تا کنون بیش از 60 کتاب در زمینه داستان،‌ نقد ادبی و فنون داستان‌نویسی نگاشته یا ترجمه کرده‌است.

کتاب "از روی دست رمان‌نویس" با شمارگان 2500 نسخه در 176 صفحه منتشر شده‌است.

