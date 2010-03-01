کانون پرورش فکری کودکان شهر جدید صدرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر عامل کانون کودکان و نوجوانان کشور ظهر دوشنبه در جریان افتتاح این کانون افزود: نگاه ما به کودکان و نوجوانان در دولت اسلامی تعلیم و تربیت دینی و اسلامی بوده و تمام 40 فعالیت کانون نیز در راستای این محور حرکت می کند.

صادق رضایی با اشاره به موفقیتهای حاصله تربیت دینی پس از انقلاب نیز عنوان کرد: حضور بیش از 80 درصد کودکان و نوجوانان در مراسم نهم دی نشان از موفقیت تربیت دینی در ایران بوده و بازهم باید توسعه و پیشرفت را در دستور کار قرار داد.

وی تاکید کرد: امروز نوجوانان و جوانان به امر معنویت حساسیت بیشتری نشان می دهند و از این رو 800 مرکز فرهنگی هنری در کشور در حال فعالیت بوده و دولت نیز اعتبارات مناسبی به امر فرهنگ اختصاص داده است.

فرماندار شهرستان شیراز نیز در این مراسم مهمترین هدف کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان هدایت به سمت معنویت و اخلاق دانست و افزود: کانونهای پرورش فکری در آینده نظام سیاسی فکری کودکان و نوجوانان رسالت بزرگی را بر عهده دارد و جدا از این مراحل، پرورش فکری و تربیت کودکان و نوجوانان را برای رسیدن به دو قله پارسایی و پایداری عهده داراست.

ابراهیم عزیزی ادامه داد: امروز باید در مسیری حرکت کرد که نیازهای جامعه برآورده شود و اگر در این مسیر قرار بگیریم به اهداف دسترسی خواهیم یافت.

وی از جریان شناسی به عنوان یکی از لزومات حرکت در این مراکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان یاد کرد و افزود: جریان شناسی و دشمن شناسی باید در همین سنین کودکی شکل گیرد چراکه اگر کودکان و نوجوانان در راه شناخت حق از باطل راهنمایی نشوند به طور یقین مسیر درست حرکت انتخاب نشده است.

همچنین در ادامه مراسم مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بیان کرد: با افتتاح مرکز صدرا ،30 کانون پرورش فکری در استان فارس فعال شده است.

مجتبی حق پرست ادامه داد: امید می رود تا فصل بهار دو ساختمان دیگر نیز به بهره برداری برسد و از طرفی ایجاد هفت مرکز فرهنگی و هنری جدید از مصوبات سفر مقام معظم رهبری نیز در حال ساخت است و پنج واحد سیار نیز در فصل تابستان فعال می شود.

شهر جدید صدرا در 9.5 کیلومتری شیراز قرار دارد.