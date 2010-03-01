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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

محمد رعد:

دیدار سه جانبه دمشق موجب وحشت اسرائیل شده است

دیدار سه جانبه دمشق موجب وحشت اسرائیل شده است

رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان دیدار اخیر "سیدحسن نصرالله" و روسای جمهوری ایران و سوریه را موجب وحشت رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "محمد رعد" عضو و رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله موسوم به "وفاداری به مقاومت" گفت که دیدار سه جانبه دمشق موجب وحشت تل آویو از مقاومت شده است.

وی با اشاره به دیدار پنجشبنه شب "بشار اسد"، "محمود احمدی نژاد" و "سیدحسن نصرالله" خاطرنشان کرد که تصویر این دیدار برای لرزه انداختن بر اندام صهیونیستها کافی است.

رعد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: این دیدار بار دیگر توانایی آنها را در ایجاد فشار بر آمریکا و اسرائیل، در هر زمانی که واشنگتن و تل آویو به فکر ایجاد جنگی در منطقه بیافتند، ثابت کرد.

خاطرنشان می شود که دیدار سه جانبه دمشق تنها یک روز پس از آن برگزار شد که "هیلاری کلینتون" از دولت سوریه خواست راه خود را از ایران جدا کرده و دست از حمایت از حزب الله لبنان بردارد.

گفتنی است که محمود احمدی نژاد در دیدار با حزب الله لبنان و هیأت همراه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از مقاومت، مردم لبنان و منطقه در هراس است و تهدیدات اخیر این رژیم جعلی نیز نشان از ضعف آنها دارد.

همچنین سید حسن نصرالله در این دیدار بر آمادگی مقاومت و ملت لبنان تأکید کرد و اظهار داشت: مطمئن هستم تهدیدات رژیم صهیونیستی نتیجه ای نخواهد داشت و در هر شرایطی کاری از پیش نخواهد برد و مقاومت لبنان ترسی از این تهدیدات ندارد.

کد مطلب 1043752

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