به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه جوادی افزود: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم با توجه به ضرورت اهتمام به مطالعه و برنامه ریزی دقیق در حوزه حیا، عفاف و حجاب از مقالات، پژوهشها و طرحهای مرتبط با رویکرد ایدهپردازی و ارائه راهکارهای خلاقانه فرهنگی و همچنین نظرسنجی، نگرش سنجی و نیازسنجی، حمایت میکند.
وی از کلیه تشکلها و کانونهای فعال دانشجویی که در این زمینه طرح و یا برنامههای اثرگذار و مفیدی دارند دعوت به همکاری کرد و ادامه داد: کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی و آموزشی که در این زمینه فعالیت داشته اند میتوانند آثار خود را به آدرس الکترونیکی farhangi.zanan@yahoo.com ارسال کنند.
مدیر گروه مطالعات زنان دفتر برنامهریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم در تشریح برنامههای معاونت فرهنگی وزارت علوم در حوزه بانوان در اسفندماه سال جاری گفت : اولین جلسه مسئولین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با مدیران فرهنگی دانشگاههای تهران در خصوص برنامهها و اولویتهای فرهنگی در حوزه دختران دانشگاهی در 18 اسفندماه در معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار خواهد شد.
وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی، نیازسنجی و ارزیابی وضعیت فرهنگی دختران دانشگاهی و ارائه برنامهها و اولویتهای معاونت و دریافت نظرات و برنامههای مدیران فرهنگی برای دانشجویان دانست و ابراز امیدواری کرد: این جلسه جهت تعامل و تبادل نظرات معاونت و مدیران فرهنگی دانشگاهها گام موثری باشد تا جهت نیل به اهداف مشترک در حوزه برنامهریزی فرهنگی در سطح دانشجویان دختر که حدودا 67 درصد دانشجویان کل کشور را تشکیل میدهد، گامهای مؤثری برداشته شود.
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