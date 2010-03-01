1000عدد آمپول مخدر در نقطه صفر مرزی میرجاوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ حسن شجاعی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران این هنگ مستقر در گردان تکاوری چاهندو در پی کسب خبری از مرزنشینان منطقه مبنی بر قصد ورود مواد مخدر و کالای قاچاق از آن سوی مرز توسط قاچاقچیان، روز گذشته با شناسائی و مسدود کردن معابر احتمالی ورود قاچاقچیان، درحین گشت زنی و کنترل نوار مرز به یک نفر شتر حامل بار که از آن سوی مرز وارد کشور شده بود مظنون شدند .

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه افزود: مأموران مرزبانی با توقیف این شتر در بررسی های اولیه موفق شدند، 995 عدد آمپول مخدر را که توسط این شتر در حال حمل بود کشف و ضبط کنند .

وی اضافه کرد: تلاش مأموران مرزی جهت شناسائی و دستگیری مالک یا مالکان این شتر و قاچاقچیان موادمخدر در مرز همچنان ادامه دارد .