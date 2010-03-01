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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

شجاعی خبر داد:

1000عدد آمپول مخدر در نقطه صفر مرزی میرجاوه کشف شد

1000عدد آمپول مخدر در نقطه صفر مرزی میرجاوه کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده هنگ مرزی میرجاوه از کشف هزار عدد آمپول مخدر در نقطه صفر مرزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ حسن شجاعی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران این هنگ مستقر در گردان تکاوری چاهندو در پی کسب خبری از مرزنشینان منطقه مبنی بر قصد ورود مواد مخدر و کالای قاچاق از آن سوی مرز توسط قاچاقچیان، روز گذشته با شناسائی و مسدود کردن معابر احتمالی ورود قاچاقچیان، درحین گشت زنی و کنترل نوار مرز به یک نفر شتر حامل بار که از آن سوی مرز وارد کشور شده بود مظنون شدند .

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه افزود: مأموران مرزبانی با توقیف این شتر در بررسی های اولیه موفق شدند، 995 عدد آمپول مخدر را که توسط این شتر در حال حمل بود کشف و ضبط کنند .

وی اضافه کرد: تلاش مأموران مرزی جهت شناسائی و دستگیری مالک یا مالکان این شتر و قاچاقچیان موادمخدر در مرز همچنان ادامه دارد .

کد مطلب 1043758

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