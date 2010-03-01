خرید توافقی خیار با قیمت 100 تومان/ خیارکاران کرمانی ورشکسته نشدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی اطلاع رسانی درخصوص سوء استفاده دلالان و افراد سود جو در زمان برداشت خیار سبز از مزارع شهرستانهای جنوبی استان کرمان و خرید هر کیلو خیار به قیمت 25 کیلوگرم و همچنین گلایه کشاورزان درخصوص ورشکستگی و عدم برداشت خیار از مزارع به دلیل قیمت پایین درنهایت با همکاری سازمان تعاون روستایی جیرفت و کهنوج، سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج و سازمان بازرگانی محصول خیار کشاورزان به صورت توافقی به قیمت 100 تومان خریداری و دست افراد سود جو ودلالان از این بازار کوتاه شد و بسیاری از کشاورزان خیارکار جنوب کرمان که با دریافت وام و اجاره زمین اقدام به کشت خیار کرده بودند از ورشکستگی نجات یافتند.

رئیس سازمان تعاون روستایی جیرفت و کهنوج در این خصوص گفت: با پیگیری استانداری کرمان و همکاری دستگاههای مرتبط و طبق برنامه ریزی صورت گرفته خرید توافقی محصول خیار منطقه درجنوب کرمان آغاز شده است.

غلامرضا میرکهنوج قیمت خرید توافقی خیار را 100 تومان اعلام کرد و گفت: در صورت دخالت دلالان و کاهش قیمت خیار کشاورزان می توانند محصول را به قیمت تعیین شده به تعاون روستایی بفروشند.

وی افزود: از طرفی سازمان بازرگانی نیز کرایه حمل محصول خیار سبز به سایر استانها و بازار مصرف را پرداخت می کند که تا این لحظه این کار انجام شده است و نزدیک به 270 تن خیار خریداری و به بازارهای مصرف ارسال شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه خیار سبز در سبد کالاهای خرید تضمینی وجود ندارد درنهایت این محصول به صورت توافقی خریداری می شود.

وی به کشاورزان اطمینان داد تا پایان فصل برداشت محصول درصورتیکه بازرگانی استان به تعهدات خود درخصوص حمل محصول عمل کند خرید توافقی ادامه خواهد داشت.