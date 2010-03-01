دیپلماسی دفاعی ایران مبتنی بر همکاری با همه کشورها است‏‎

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع با تشریح توانمندیهای متنوع جمهوری اسلامی ایران در بخش دفاع در حوزههای هوایی، دریایی، زمینی و موشکی تصریح کرد: ایران مقتدر در حوزه دفاعی علاوه بر اجرای اصل بازدارندگی میتواند پشتوانه مستحکمی برای دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز باشد.
سردار وحیدی با تشریح ظرفیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: دیپلماسی دفاعی نیز بعنوان یکی از مهمترین ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی در سایر حوزهها نقش تعیین کننده ای ایفا کند.
وزیر دفاع با بیان اینکه انعقاد تفاهمنامههای دفاعی میان ایران با سایر کشورها که نمونه آن را در قطر تجربه کردیم، می تواند در ایجاد ثبات منطقهای بسیار موثر باشد افزود: رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید بستر این کار را بیش از پیش فراهم نمایند.
وی تلاش برای ایجاد همکاریهای منطقه ای متناسب با شرایط و مقتضیات هر منطقه در همه حوزههای راهبردی برای توسعه امنیت و استقرار آرامش ضروری توصیف کرد و گفت: تلاش دشمنان آرامش و صلح در منطقه، ایجاد اختلاف در مودت و دوستی میان کشورهای منطقه است.
وزیر دفاع در پایان بر توسعه دیپلماسی دفاعی برای افزایش همکاری میان ایران با سایر کشورهای دوست و همسایه تاکید کرد.
