دیپلماسی دفاعی ایران مبتنی بر همکاری با همه کشورها است‏‎

‎به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع با تشریح توانمندیهای متنوع ‏جمهوری اسلامی ایران در بخش دفاع در حوزه‌های هوایی، دریایی، زمینی و موشکی ‏تصریح کرد: ایران مقتدر در حوزه دفاعی علاوه بر اجرای اصل بازدارندگی می‌تواند ‏پشتوانه مستحکمی برای دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز باشد‎. ‎

سردار وحیدی با تشریح ظرفیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: ‏دیپلماسی دفاعی نیز بعنوان یکی از مهمترین ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران می‌ تواند در پیشبرد اهداف سیاست خارجی در سایر حوزه‌ها نقش تعیین کننده ‌ای ‏ایفا کند‎. ‎

وزیر دفاع با بیان اینکه انعقاد تفاهم‌نامه‌های دفاعی میان ایران با سایر کشورها که ‏نمونه آن را در قطر تجربه کردیم، می تواند در ایجاد ثبات منطقه‌ای بسیار موثر باشد ‏افزود: رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید بستر این کار را ‏بیش از پیش فراهم نمایند‎.‎

وی تلاش برای ایجاد همکاریهای منطقه ای متناسب با شرایط و مقتضیات هر منطقه ‏در همه حوزه‌های راهبردی برای توسعه امنیت و استقرار آرامش ضروری توصیف ‏کرد و گفت: تلاش دشمنان آرامش و صلح در منطقه، ایجاد اختلاف در مودت و ‏دوستی میان کشورهای منطقه است‏‎. ‎

وزیر دفاع در پایان بر توسعه دیپلماسی دفاعی برای افزایش همکاری میان ایران با ‏سایر کشورهای دوست و همسایه تاکید کرد‎.‎