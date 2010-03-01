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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

گزارش تمرین امروز آبی‌پوشان/

شعار هواداران استقلال علیه مسئولان فدراسیون/ جلسه آشتیانی با لیدرها

شعار هواداران استقلال علیه مسئولان فدراسیون/ جلسه آشتیانی با لیدرها

پس از گذشت یک روز از حذف استقلال هواداران این تیم همچنان فدراسیون فوتبال و کمیته داوران را عامل اصلی شکست برابر استیل آذین می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر دوشنبه استقلال در ورزشگاه شهید دستگردی و با حضور امیررضا واعظی آشتیانی برگزار شد. در شروع این تمرین آشتیانی دقایقی برای بازیکنان و کادر فنی صحبت کرد.

حدود 40 هوادار استقلال به شدت از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران انتقاد کردند و با شعارهایی علیه رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته داوران و همچنین مهدی تاج نایب رئیس فدارسیون فوتبال اعتراض خود را نسبت به قضاوت داور دیدار با استیل آذین اعلام کردند.

* خسرو حیدری و حنیف عمران زاده به دلیل حضور در اردوی تیم ملی غایب تمرین امروز آبی پوشان بودند.

* مدیرعامل باشگاه استقلال تهران امروز جلسه ای را با لیدرهای این تیم برگزار کرد و از آنها خواست تنها به تشویق تیم خود بپردازند. 

* امیرحسین صادقی مدافع استقلال به علت مصدومیت جزیی تمرین را نیمه کاره رها کرد.

* آرش برهانی و مجتبی جباری برای آمادگی هر چه بیشتر زیر نظر کادر پزشکی تمرین کردند.

* وحید طالب لو دروازه بان استقلال همراه با بهزاد غلامپور تمرینات ویژه ای را انجام داد.

تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر باشگاههای کشور آماده می کند، با تشخیص کادر فنی روز سه شنبه را به استراحت می پردازد.

کد مطلب 1043768

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