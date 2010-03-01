به گزارش خبرگزاری مهر، "پرتره مرد ناتمام" نخستین مجموعه داستان امیرحسین یزدانبد شامل 8 داستانِ کوتاه است که آنرا نشر چشمه تابستان 88 منتشر کرده است.
جلسه نقد و بررسی این مجموعه داستان در ساعت 16 در سرای کتاب فرهنگسرای شفق با حضور منتقدان و علاقمندان ادبیات برگزار میشود.
امیرحسین یزدانبد متولد شهریور 1356 نویسندگی را از سال 84 شروع کردهاست و با اولین کتابش توانسته نظر منتقدان را به خود جلب کند.
این نشست چهارمین جلسه نقد و بررسی کتاب است که با همکاری مشترک نشر چشمه و فرهنگسرای شفق برگزار میشود.
فرهنگسرای شفق در خیابان سید جمالالدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان بیستویکم، در پارک شفق واقع است.
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