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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

"پرتره‌ مرد ناتمام" نقد می‌شود

"پرتره‌ مرد ناتمام" نقد می‌شود

نخستین مجموعه ‌داستان امیرحسین یزدان‌بد روز یکشنبه 16 اسفند با حضور علی شروقی و احسان نوروزی نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پرتره‌ مرد ناتمام" نخستین مجموعه‌ داستان امیرحسین یزدان‌بد شامل 8 داستانِ کوتاه است که آن‌را نشر چشمه تابستان 88 منتشر کرده ‌است.

جلسه‌ نقد و بررسی این مجموعه ‌داستان در ساعت 16  در سرای کتاب فرهنگسرای شفق با حضور منتقدان و علاقمندان ادبیات برگزار می‌شود.

امیرحسین یزدان‌بد متولد شهریور 1356 نویسندگی را از سال 84 شروع کرده‌است و با اولین کتابش توانسته نظر منتقدان را به خود جلب کند.

این نشست چهارمین جلسه نقد و بررسی کتاب است که با همکاری مشترک نشر چشمه و فرهنگسرای شفق برگزار می‌شود.

فرهنگسرای شفق در خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان بیست‌ویکم، در پارک شفق واقع ‌است.

 

کد مطلب 1043772

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