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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

100 روستای آذربایجان غربی در مسیر سیل قرار دارد

100 روستای آذربایجان غربی در مسیر سیل قرار دارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از قرار گرفتن 100 روستای استان در مسیر سیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، ایوب عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از طرحهای عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرستان ماکو،  گفت: از مجموع 565 روستای استان 108 روستا با 53 هزار و 639 خانوار در مسیر سیل قرار گرفته اند.

وی  با اعلام  اینکه  امسال بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت های احتمالی در روستاها  اقدام به احداث دیوارهای ساحلی و حفر کانال کرده است، اظهار داشت: امسال در 55 روستای استان با استفاده از 21 میلیارد و 240 میلیون ریال از اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه این طرحها در حال اجراست که پیشرفت فیزیکی آنها به 20 درصد میرسد. 

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: همچنین هشت روستا در استان  جهت ایمن سازی  در برابر خطر سیل جابجا خواهند شد.

به گفته ی عزیزی با اجرای طرح بهسازی مسکن روستایی از سال 84 تاکنون عملیات مقاوم سازی 24 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با اتمام مقاوم سازی 13 هزار واحد مسکونی دیگر نیز تا پایان سال 89 آمار واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده در آذربایجان غربی از 4 درصد به 21 درصد افزایش خواهد یافت.

 

کد مطلب 1043779

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