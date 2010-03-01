اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، همایش اسکیت و دوچرخه سواری در کرمانشاه برگزار می شود.

این همایش قرار است 13 اسفندماه از ساعت نه صبح از چهار راه نوبهار آغاز خواهد شد.

مکان‌های ثبت نام برای شرکت در این همایش دفتر هیئت اسکیت واقع در مجموعه ورزشی حضرت امام خمینی (ره)، سالن اسکیت و دفتر هیئت دوچرخه سواری واقع در استادیوم آزادی کرمانشاه تعیین شده‌ است.

کرمانشاه قهرمان مسابقات کشوری پاورلیفتینگ در سه رده سنی شد

در پایان رقابتهای کشوری پاورلیفتینگ که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، تیمهای این استان در سه رده سنی به عنوان قهرمانی دست یافتند.

در پایان این مسابقات که طی هشت روز و در چهار رده سنی برگزار شد، تیمهای رده های سنی نوجوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان تربیت بدنی کرمانشاه عنوان نخست را کسب کردند.

17 مدال طلا، 12 نقره و 10 برنز حاصل تلاش ورزشکاران کرمانشاهی در این رشته ورزشی بود.

همچنین سلیمان اکبری پاورلیفتینگ کار رسته 75 کیلو گرم کرمانشاه در رده سنی بزرگسالان عنوان برترین و قوی ترین شرکت کننده را به خود اختصاص داد و مدال طلای بهترین پاورلیفتینگ کار کشور و ستاره مسابقات را نیز کسب کرد.

قهرمانی رده سنی جوانان این دوره از مسابقات نیز به چهارمحال و بختیاری تعلق گرفت .در این رقابتها 27 تیم از 21 استان کشور حضور داشتند.

کرمانشاه قهرمان مسابقات انشین کاراته غرب کشور شد

در دومین دوره مسابقات انشین کاراته قهرمانی غرب کشور (سبکهای آزاد کاراته ـ به روش ساباکی چلنج ) کرمانشاه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در این مسابقات تیم استان کرمانشاه با کسب 15 طلا ، هفت نقره و 12 برنز ( 490 امتیاز ) به مقام اول تیمی ؛ تهران با پنج طلا ، هشت نقره و نه برنز ( با 170 امتیاز ) به مقام دوم تیمی و تیم ایلام با چهار طلا ، سه نقره و چهار برنز ( 105 امتیاز ) به مقام سوم تیمی رسیدند، از سوی کمیته برگزاری مسابقات کاپ اخلاق نیز به تیم اردبیل اهداء شد.

در این دوره از مسابقات120 ورزشکار از تیمهای کرمانشاه، اردبیل، ایلام، کردستان و تیمهای تهران و کرج حضور داشتند.

همچنین از سوی کمیته داوران امیر رستمی داور کرمانشاهی بعنوان برترین داور مسابقات برگزیده شد.

این مسابقات به میزبانی استان کرمانشاه در تمام رده های سنی ( خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان ) برگزار شد.

تیم کرمانشاه به مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور اعزام شد

تیم کرمانشاه متشکل از 10 نفر به دهمین دوره رقابت های سنگ نوردی جام فجر که در زنجان برگزار می شود، اعزام شد.

این رقابتها به مدت سه روز از دهم الی دوازدهم جریان دارد و سنگ نوردان در سه رشته لید، سرعت و بولدرینگ به صورت رده سنی آزاد با یکدیگر مسابقه می دهند.

تیم کرمانشاه در دو رشته لید (سرطناب) و بولدرینگ حضور خواهد داشت که مسعود یاوری و آرمین امیری در رشته بولدرینگ و امیر پور شفیع ، علی پور شفیع ، پویا پای کار ، محمد حسین دست رنج ، روزبه فتاحی ، محمد علی رفعتی و بهنام مهدویان حضور خواهند داشت.

همچنین امیر باقری نیز به عنوان سرپرست با تیم اعزام شده که در صورت بذیرش هشت نفر در بخش سرطناب وی نیز به عنوان کوهنورد صعود خواهد کرد.

دهمین دوره مسابقات سنگ نوردی مردان جام فجر در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار می شود و رقابت های زنان این رشته ورزشی نیز از 17 اسفند ماه جاری به مدت چهار روز در همین محل پیگیری خواهد شد.

همزمان با مراسم اختتامیه این مسابقات، پاداش نقدی قهرمانان سنگ نوردی ایران در رقابتهای آسیایی کره جنوبی و سنگ نورادن قهرمان کشورمان در بازیهایی آسیایی جوانان و نوجوانان در قزاقستان، اهدا می شود.