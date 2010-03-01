اولین نمایشگاه ماسکهای تزئینی و نمایشی سیستان و بلوچستان بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این نمایشگاه که به همت مربیان مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان برگزار شده، 130 اثر از 10 نفر از مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان به نمایش گذاشته شده است .

مسئول مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه، اظهار داشت: ایجاد شور و شوق برای رشد و شکوفایی و بروز خلاقیت، شناسایی مربیان مستعد و توانمند در زمینه های مورد نظر، کشف و آزمایش مواد جدید جهت کار و شناسایی شیوه های نو و ابتکاری در ماسک سازی، معرفی و شناساندن مواد، ابزار و تکنیکهای کاری به کودکان و نوجوانان و علاقمندان به این شاخه هنری از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مهتاب سارونی افزود: تکنیک کار در آثار این نمایشگاه آزاد بوده و این ماسکها از مواد بازیافتی و کم ارزش از جمله خمیر کاغذ، فلزات و چوب تهیه شده است.

وی عنوان کرد: از 160 اثری که همزمان با انتشار فراخوان در 2 ماهه گذشته به این مرکز ارسال شده، پس از بررسی و داوری آثار توسط مدیر کانون پرورش فکری استان و کارشناسان هنری و مسئول اجرای نمایشگاه، 130 اثر انتخاب شده است.

سارونی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه به مناسبت هفته وحدت به مدت 10 روز در محل نگارخانه کانون پرورش فکری واقع در خیابان آزادی جنب پارک شادیها دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 8 صبح تا 17 از این نمایشگاه دیدنی بازدید کنند.