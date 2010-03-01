معارف قرآنی به برکت انقلاب در جهان اسلام گسترش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد حسن اختری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم گشایش مسابقات قرآن کریم طلاب حوزه های علمیه استانهای خراسان افزود: یکی از نمودهای بزرگ قرآنی این است که این کتاب الهی را به عنوان دستور، موعظه، نصیحت و هدایت در جامعه پیاده کرده و معارف آن را گسترش دهیم.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و منویات ولی فقیه، ارزشهای دینی و قرآنی در سطح جامعه و حتی جهان اسلام هویتی دوباره یافت.

اختری افزود: استکبار جهانی و از جمله انگلیس و آمریکا که دریافته بودند تا، تاسی مردم مسلمان ایران به قرآن باشند آنان نمی توانند به اهداف خود برسند، بالغ بر 200 سال گذشته در قالب ترفندها و نقشه های گوناگون در صدد حذف قرآن از زندگی آنان بودند.

وی گفت: در گذشته مشوق و راهنمایی برای چگونگی حفظ قرآن وجود نداشت و اگر افرادی علاقمند به حفظ بودند نمی‌توانستند به طور کامل به آن دست یابند اما امروز با توجه به برگزاری دوره‌های آموزشی، در کمترین زمان طلاب و جوانان و نوجوانان علاقمند به حفظ قرآن می‌توانند به این امر مهم اقدام کنند.



