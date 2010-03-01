مدودف تمامی مسئولین تیم المپیک زمستانی روسیه را بر کنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف با صدور بیانیه ای خواستار برکناری تمامی مقام های مسئول تیم المپیک زمستانی شرکت کننده در ونکوور کانادا شد.

این درخواست رئیس جمهوری روسیه پس از پایان المپیک زمستانی اخیر و در پی ناکامی هایی تیم این کشور در این مسابقات صورت می گیرد.

وی گفت: تمامی کسانی که مسئولیت تمهیدات و آماده سازی المپیمک را بر عهده داشتند باید مسئولیت پذیر باشند و با تصمیم شجاعانه برکناری خود را بپذیرند.

روسیه در المپیک ونکوور نمایشی ناامید کننده از خود برجاری گذاشت و تنها به کسب سه مدال طلا بسنده کرد که این امر خشم مقام های این کشور را بر انگیخت.