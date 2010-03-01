آرت اکسپوی تهران با 325 میلیون تومان فروش به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر امیر عبدالحسینی، دبیر نمایشگاه اکسپو افزود: فروش این دوره نسبت به دوره گذشته افزایش داشت و علیرغم برگزاری خصوصی اکسپو، حمایت بخش دولتی قابل توجه بود.



وی با بیان اینکه در مجموع 94 اثر در اکسپوی 88 یعنی حدود یک چهارم آثار به نمایش درآمده به فروش رسید، گفت: مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌ویژه مرکز هنرهای تجسمی این وزارتخانه در ابتدا قرار بود نهایتاً تا سقف 120 میلیون تومان خرید داشته باشند، اما پس از حضور شورای خرید و ارزیابی آثار و عطف نظر به حمایت معاونت هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی، طی دو مرحله مبلغ 198 میلیون و پانصد هزار تومان خرید کردند.



عبدالحسینی در ادامه سهم حضور یکی از بانک‌های خصوصی، هتل‌ها و سفارتخانه‌‌های کشورهای خارجی را قابل توجه دانست و عنوان کرد: در این دوره نمایندگان چند سفارتخانه حدود 20 میلیون تومان آثار هنری خریداری کردند. این مهم بیانگر توجه کشورهای دیگر به فرهنگ و هنر ایرانی است. از این منظر هم نسبت به برگزاری دوره گذشته اکسپو رشد شایسته‌ای را شاهد بوده‌ایم. چون در دوره گذشته کل خرید از سوی سیستم‌های دولتی و یا خصوصی داخل کشور صورت گرفته بود.



وی در پایان با اشاره به اینکه با تأسیس سازمان اکسپو، خرید و فروش آثار هنری در تمام سال ادامه خواهد داشت، افزود: علاوه بر جاری بودن خرید و فروش آثار هنری با حمایت و حضور نگارخانه‌ها در تمام طول سال از طرف سازمان اکسپو، این سازمان هر سال دو نمایشگاه و اکسپوی رسمی هم برگزار می‌کند.



آرت اکسپوی 88 از 19 بهمن تا 10 اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار شد و قرار است تا هر سال هم زمان با جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر، در همین مکان برگزار شود.

