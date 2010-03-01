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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی را اعلام کرد

بر اساس گزارش قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی بانک مرکزی، در هفته گذشته بهای گوشت مرغ 4.7 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 7/12/88 را منتظر کرد.

بر این اساس در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل 5/0 درصد، پنیر غیر پاستوریزه 2/2 درصد، پنیرپاستوریزه 2/0 درصد و کره پاستوریزه 3/1 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 0/1 درصد کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای وارداتی غیر تایلندی معادل 5/2 درصد، برنج داخله درجه یک 3/1 درصد و برنج داخله دو 7/1 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 5/0 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 3/0 درصد تا 4/2 درصد کاهش داشت.

درهفته مذکور در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل 0/7 درصد، سیب زرد تخم لبنان 8/4 درصد و پرتقال درجه یک 5/4 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 9/0 درصد تا 5/10 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل 8/10 درصدو پیاز 3/4 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 6/0 درصد تا 9/11 درصد کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 6/0 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1/1 درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ 7/4 درصد افزایش یافت.

همچنین قیمت قند معادل 0/2 درصد و چای خارجی 1/0 درصد افزایش، ولی بهای شکر 4/1 درصد، روغن نباتی جامد 6/0 درصد و روغن نباتی مایع 2/0 درصد کاهش داشت.

کد مطلب 1043796

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